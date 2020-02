Oficial: Remus Pricopie, propunerea PSD si Pro Romania pentru premier

Cine este Remus Pricopie

Guvernul Orban a cazut dupa trei luni

Ziare.

com

Decizia a fost anuntata de seful interimar al PSD, dupa o intalnire cu Victor Ponta."Am avut o discutie cu domnul Ponta si vom merge impreuna cu o singura nominalizare la Cotroceni, in persoana lui Remus Pricopie, rectorul SNSPA, fost ministru al Educatiei, un pro-european si un pro-american", a declarat liderul PSD.Ciolacu a evitat sa raspunda daca ALDE sustine aceasta propunere.La randul sau, liderul Pro Romania a catalogat drept "trei luni de crize si de scandaluri" guvernarea liberala."Cand exista o criza, trebuie sa vii cu o solutie, nu inseamna ca va fi si acceptata de dl Iohannis", a precizat Victor Ponta.Remus Pricopie a fost ales in decembrie 2019 in functia de rector al SNSPA.El se afla la al doilea mandat de rector al SNSPA, iar in perioadele 2005-2007 si 2008-2012 a fost decan al institutiei.Remus Pricopie este profesor universitar, specializat in comunicare publica, participare publica, educatie, politici publice si dezvoltare durabila. A studiat si efectuat stagii de specializare in noua universitati din cinci tari.A fost ministrul Educatiei si Cercetarii in perioada 2012-2014. In prezent este si presedintele Bordului Comisiei Fulbright US - Romania, vicepresedinte al Asociatiei Internationale a Universitatilor - IAU, presedinte al Forumului Academic Permanent Uniunea Europeana - America Latina si membru al World Academy of Art and Science (WAAS).Klaus Iohannis i-a acordat, in 2019, Ordinul National "Serviciul Credincios" in grad de Cavaler.Dupa trei luni de la investire, Guvernul Orban a fost demis, miercuri, prin motiune de cenzura , cu votul a 261 de senatori si deputati de la PSD, UDMR si de la alte partide.Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a anuntat ca va discuta cu Victor Ponta, presedintele Pro Romania, in privinta unei propuneri comune de premier , cu care cele doua partide se vor prezenta la Cotroceni.