Avocatul Poporului a atacat la CCR legea care acorda statut de autoritate publica profesorilor: Afecteaza grav dreptul la aparare al elevilor

Intr-un comunicat de presa , institutia precizeaza ca sesizarea a fost trimisa la CCR luni."Avocatul Poporului a trimis luni, 17 februarie 2020, la Curtea Constitutionala a Romaniei Obiectia de neconstitutionalitate referitoare la prevederile art. 1 si art. 4 din Legea privind investirea personalului didactic de predare, de conducere, de indrumare si de control cu exercitiul autoritatii publice pe timpul si in legatura cu indeplinirea atributiilor de serviciu, lege adoptata de catre Senat in 3 februarie 2020.In opinia Avocatului Poporului, actul normativ incalca principiul securitatii raporturilor juridice, prin faptul ca devine lipsit de claritate si de previzibilitate, intrucat, pe de o parte, atribuie activitatii didactice caracterul unei activitati desfasurate in regim de putere publica, iar, pe de alta parte, creeaza o neclaritate in ceea ce priveste statutul functiilor didactice in general", se arata in comunicat.De asemenea, Avocatul Poporului considera ca "activitatea didactica nu presupune un raport de putere publica si, pe cale de consecinta, nici structurile care presteaza servicii publice de invatamant nu sunt autoritati publice, ci institutii publice, prestand anumite servicii publice specializate, in diverse domenii administrative, in speta servicii de educatie pentru copii si tineri".Un alt motiv de neconstitutionalitate evocat in document este "afectarea grava a dreptului la aparare al elevilor".In opinia Avocatului Poporului, prezumtia de nevinovatie a elevului ar trebui sa primeze in raport cu prezumtia de veridicitate a faptelor sesizate in scris de personalul didactic, de conducere, de indrumare si control", conchide documentul.Propunerea legislativa care prevede pedepse mai dure pentru agresarea personalului didactic a fost adoptata, pe 3 februarie, decizional, de catre Senat . Astfel, profesorii si directorii din invatamantul preuniversitar beneficiaza de protectia acordata similar functiilor de autoritate publica.A.D.