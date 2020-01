Avocatul Poporului a sesizat CCR cu privire la legea care elimina pensiile speciale: Sunt motive multiple de neconstitutionalitate

Ziare.

"Sunt doua motive mari pe care le-am invocat noi in aceasta exceptie de neconstitutionalitate - o data e faptul ca nu s-au respectat prevederile clare din Constitutie cu privire la componenta Parlamentului in momentul in care se modifica Statutul senatorilor si deputatilor. Constitutia e foarte clara., or aici a fost vorba doar de votul Camerei Deputatilor, iar pe de alta parte celalalt motiv e nerespectarea deciziilor anterioare ale Curtii Constitutionale", a declarat Avocatul Poporului, Renate Weber.Printre acestea din urma, ea a mentionat decizii CCR care privesc magistratii si judecatorii Curtii de Conturi."Sunt motive multiple de neconstitutionalitate (...)e si analizand am constatat ca sunt probleme mari de neconstitutionalitate", a spus Weber.Camera Deputatilor a adoptat, marti, proiectul privind eliminarea pensiilor speciale.Ulterior, Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis sesizarea CCR, iar judecatorii din mai mai multe judete au anuntat ca isi opresc activitatea si vor boicota alegerile din acest an.