Avocatul Poporului a sesizat CCR pe ordonanta referitoare la sistemul achizitiilor publice

"Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei cu exceptia de neconstitutionalitate referitoare la prevederile art. IV pct. 26 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice.Avocatul Poporului observa, intre altele, ca, prin articolul sus-mentionat, in OUG nr. 23/2020 se instituie o noua abatere disciplinara doar pentru judecatorii ce alcatuiesc completurile specializate in achizitii publice, instituindu-se astfel o discriminare in cadrul aceleiasi categorii profesionale, prin raportare la ceilalti judecatori", potrivit unui comunicat al AP.Avocatul Poporului mentioneaza ca nu pune la indoiala necesitatea adoptarii atat a unor masuri urgente pentru perfectionarea si flexibilizarea sistemului achizitiilor publice, inclusiv a unor termene mai scurte, care sa permita solutionarea contestatiilor cu celeritate, dar considera ca instituirea unor abateri disciplinare suplimentare doar pentru judecatorii completurilor specializate in achizitii publice nu are o justificare obiectiva.In plus, Avocatul Poporului considera ca nu exista nicio justificare obiectiva rezonabila pentru care o abatere disciplinara a judecatorilor sa fie reglementata in cuprinsul altei legi decat cea privind statutul judecatorilor."Statutul judecatorilor si procurorilor rezulta din legislatia speciala, edictata in concretizarea normelor constitutionale care acorda magistratilor o pozitie deosebita in ansamblul diverselor categorii profesionale, caracterizata prin garantii conferite in vederea asigurarii independentei si impartialitatii acestora, necesara infaptuirii justitiei, ca activitate fundamentala intr-un stat de drept", se arata in comunicat.Pe de alta parte, Avocatul Poporului constata lipsa solicitarii avizului Consiliului Superior al Magistraturii in cadrul procedurii de adoptare a OUG nr. 23/2020, aviz necesar in scopul respectarii prevederilor Constitutiei."In fine, luand in considerare rezultatele Referendumului national din 26 mai 2019, chiar daca a fost consultativ, Avocatul Poporului opineaza ca Guvernul ar fi trebuit sa manifeste o atitudine de abtinere de la adoptarea unei ordonante de urgenta in domeniul organizarii judiciare, din moment ce in urma consultarii loiale a cetatenilor cu drept de vot, majoritatea participantilor care au exprimat optiuni valabile (86,18%) si-au manifestat acordul in acest sens", a adaugat AP.