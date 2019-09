Avocatul Poporului anunta controale in mai multe spitale de psihiatrie din tara

Ziare.

Printre unitatile sanitare vizate, se afla Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca, judetul Buzau, Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Sighetu Marmatiei, judetul Maramures, Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Padureni-Grajduri, judetul Iasi, Spitalul de de Psihiatrie Palazu Mare, judetul Constanta, Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Stei, judetul Bihor, Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentelor pentru Tineri "Sf. Stelian", Bucuresti, precum si Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia", Bucuresti, dupa cum a anuntat institutia pe Facebook.Reprezentantii institutiei precizeaza ca in urma investigatiilor va fi intocmit un Raport Special privind problemele existente in sistem si solutii in vederea remedierii acestora. Documentul va fi trimis Parlamentului si va fi informata opinia publica.Amintim ca cel mai recent caz aparut in spatiul public a fost cand imagini socante surprinse de Centrul de Resurse Juridice (CRJ) si Tonal au aratat in ce conditii dezastruoase stau pacientii de la Centrul pentru de Recuperare pentru Persoane cu Handicap si la Sectia de psihiatrie I Barbati din cadrul Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei, judetul Maramures A.G.