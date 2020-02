Rezultatul anchetei facute de Avocatul Poporului la Ditrau: Conflictul e mai vechi, s-a acutizat dupa aparitia celor doi brutari din Sri Lanka

Ziare.

"In localitatea Ditrau exista un conflict local mai vechi de natura economica intre societatea comerciala AGM Eco Corporate SRL, pe de o parte, si cativa fosti angajati ai acesteia, pe de alta parte.Aparitia celor doi cetateni sri-lankezi a acutizat acest conflict si a condus la manifestari excesive si intolerante din partea mai multor cetateni. Un rol insemnat l-au jucat si lipsa de informatie, dar si temerile nefondate ale localnicilor referitoare la statutul cetatenilor straini angajati in cadrul agentului economic. Nu in ultimul rand, retinem conduita neadecvata a preotului capelan din comunitate care, de asemenea, a contribuit la aprofundarea conflictului", potrivit unui comunicat al AP.AP afirma ca aceasta situatie a fost posibila si in contextul "unor informatii eronate si nefundamentate" venite din surse mass-media."Avocatul Poporului precizeaza ca mare parte din conflict s-a derulat prin intermediul unei cunoscute retele de socializare, fapt ce a condus la propagarea acestuia in mediul online. Astfel, a fost observat faptul ca vehementa manifestarilor neadecvate a dobandit amplitudine in spatiul virtual.In timpul anchetei efectuate de reprezentantii Avocatului Poporului, in cadrul discutiilor purtate cu persoane din comunitatea locala, cu patronii brutariei, cu cei doi muncitori din Sri Lanka, au constatat ca situatia se calmase, comunitatea regreta ca s-a ajuns intr-o situatie nedorita, cei doi muncitori se simteau in siguranta si continuau sa vina la lucru", informeaza AP.Reprezentantii institutiei Avocatul Poporului au constatat ca primarul localitatii "a gestionat corespunzator situatia" si a depus toate diligentele in vederea evitarii escaladarii conflictului.Mai mult decat atat, in vederea preintampinarii unor astfel de situatii pe viitor, primarul din localitate a initiat un dialog cu cadre universitare de la Universitatea Babes-Bolyai in vederea elaborarii unor campanii de informare referitoare la prevenirea si combaterea fenomenelor sesizate. Cazul va continua sa ramana in atentia Avocatului Poporului impreuna cu subiectul drepturilor strainilor aflati pe teritoriul Romaniei, mentioneaza AP.Cu aceasta ocazie, institutia Avocatul Poporului reaminteste faptul ca are in curs de elaborare un Raport special privind discursul instigator la ura, care va aborda pune inclusiv pe chestiunea lipsei de reglementare a mediului online cu privire la manifestarile instigatoare la ura.Pe 29 ianuarie, aproximativ 200 de localnici din comuna Ditrau s-au adunat in fata primariei, ei fiind nemultumiti ca o fabrica de paine din localitate a angajat doi brutari din Sri Lanka. Oamenii sustineau ca le e teama ca la ei in comuna "sa nu vina un val de migranti", care sa le impuna cultura lor si sa le puna in pericol siguranta.