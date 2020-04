Avocatul Poporului ataca la CCR OUG privind starea de urgenta: I se permite presedintelui sa legifereze

Ziare.

com

"Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate referitoare la prevederile art. 9, art. 14 lit. c indice 1) - f) si art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare si la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, in ansamblul sau", potrivit unui comunicat al AP, transmis, vineri.Prevederile art. 14 lit. c indice 1) - f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 sunt neconstitutionale, intrucat permit Presedintelui Romaniei sa legifereze in domenii pentru care Legea fundamentala cere interventia legiuitorului primar sau a celui delegat prin modificarea unor legi organice si prin restrangerea efectiva a exercitiului drepturilor omului, mentioneaza AP.In esenta, Avocatul Poporului considera ca, daca legiuitorul constituant ar fi considerat ca prin decret, ca act administrativ normativ, Presedintele poate legifera in perioada starii de urgenta sau de asediu, ar fi prevazut in mod expres un tip de delegare legislativa, asa cum a reglementat-o in cazul celeilalte autoritati executive, Guvernul.Avocatul Poporului apreciaza ca art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, este formulat intr-un mod atat de general, incat normele legale sunt lipsite total de previzibilitate si claritate, ceea ce determina imposibilitatea destinatarului legii, si anume persoana care ar incalca prevederile art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999, de a-si stabili conduita de urmat, in lipsa unei descrieri riguroase a unei fapte contraventionale.AP considera ca OUG nr. 34/2020 incalca prevederile art. 115, alin 6 din Constitutie."Prin dispozitiile art. I pct. 1 si pct. 5 (...) este nesocotit si art. 115 alin 6 din Constitutie, prin incalcarea cerintei constitutionale care conditioneaza delegarea legislativa de respectarea interdictiei privind afectarea drepturilor si libertatilor constitutionale, precum si de interdictia adoptarii unor masuri de trecere silita a unor bunuri in proprietate publica. Textele criticate afecteaza art. 44, art. 41 si art. 31 din Constitutie referitoare la dreptul de proprietate privata, la munca si protectia sociala a muncii si la informatie si vizeaza masuri de trecere a bunurilor confiscate in proprietate publica", se arata in exceptia de neconstitutionalitate.