Avocatul Poporului: Ce s-a intamplat ieri la Guvern e fara precedent. Vom analiza fiecare OUG

"Noi am observat doar ce s-a intamplat ieri la Guvern si e o chestiune intr-adevar fara precedent, eu nu imi aduc aminte nicio alta situatie in care sa fi fost adoptate atat de multe ordonante de urgenta intr-o sedinta.Ceea ce ne-a surprins a fost faptul ca unele dintre aceste ordonante vizau texte de lege care se afla deja in dezbaterea parlamentara si au mers deja in diferite etape in aceasta dezbatere, unele chiar urmau sa fie supuse la vot si, atunci, intr-adevar, era firesc sa lasi dezbaterea parlamentara si cursul de legiferare constitutional, corect, sa fie finalizat. Nu avem cum sa le atacam pe toate 25 odata, pentru ca nu asa se procedeaza", a afirmat Weber.Ea a mentionat ca fiecare ordonanta in parte va fi analizata. "In masura in care vom constata ca unele dintre ele afecteaza in mod direct sau indirect drepturile si libertatile fundamentale, evident, vom sesiza Curtea Constitutionala", a explicat Renate Weber.Avocatul Poporului va face acest lucru ori de cate ori va constata ca OUG-urile incalca decizii anterioare ale Curtii Constitutionale, a subliniat ea."Evident, pentru asta trebuie sa asteptam sa vedem textele in Monitorul Oficial", a mentionat Weber.Amintim ca Guvernul Orban a avut marti o sedinta maraton, care a inceput la ora 14:00 si s-a terminat dupa ora 23:00, in care a adoptat nu mai putin de 25 de ordonante de urgenta in mai toate domeniile: electoral, sanatate, educatie, economie, afaceri interne, justitie, transporturi.La finalul sedintei, trei ministri au iesit sa isi prezinte proiectele pe care le-au propus si au primit girul Executivului: Monica Anisie (Educatie), Marcel Vela (Interne) si Marcel Bolos (Fonduri Europene).