Avocatul Poporului cere autoritatilor sa dea asigurari ca masurile totalitariste din proiectul "Vacanta Mare" nu vor fi aplicate

Ziare.

com

"Avocatul Poporului solicita autoritatilor sa linisteasca populatia si sa dea asigurari ca masuri precum cele vehiculate in spatiul public referitoare la persoanele de peste 65 de ani nu vor fi adoptate in Romania. In ultimele doua zile, la Avocatul Poporului s-au primit sute de petitii, in care persoane in varsta isi exprima temerea in legatura cu asa-zisele planuri si declaratii ale unor oficialitati din statul roman privind indepartarea persoanelor de peste 65 de ani din familiile lor si din locuintele lor", potrivit unui comunicat al Avocatului Poporului, citat de Agerpres.Institutia condusa de Renate Weber solicita sefului statului, premierului si Grupului de Comunicare Strategica sa dea asigurari ca adoptarea unor astfel de "masuri de tip totalitarist" nu vor fi niciodata o optiune in Romania.Avocatul Poporului mentioneaza ca face aceasta cerere avand in vedere rolul sau de garant constitutional al drepturilor si libertatilor, seriozitatea temerii create de raspandirea in spatiul public a posibilitatii de aplicare a unei masuri care aminteste "mai degraba de momente tragice ale istoriei decat de protejarea unei populatii vulnerabile", precum si avand in vedere ca decretul privind instituirea starii de urgenta si cel de prelungire a acesteia interzic propagarea unor informatii false si obliga autoritatile la actiune pentru a informa corect.Intr-o interventie la Realitatea Plus, Renate Weber a spus ca din pacate inca nu a primit niciun raspuns de la autoritati.Amintim ca un document de 9 pagini intitulat "Programul VACANTA MARE de prevenire a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2/COVID 19" si care are antetul Institutului National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals a creat controverse luni, in a doua zi de Paste.In "viziunea" autorului, cetatenii activi sunt numiti "oameni ai muncii", varstnicii sunt luati de langa familii si dusi in locatii unde sa nu aiba contact cu alte categorii de varsta, celor fara loc de munca si copiilor li se indica sa faca curat in case si se sustine ca statul trebuie sa plateasca toate cheltuielile casnice, inclusiv facturi, asta dupa ce rechizitioneaza tot si preia controlul serviciilor esentiale. Ba chiar e indicata si formarea unui Guvern paralel "Anti-Pandemie" pentru aceste sarcini.Tot scenariul ar urma sa se desfasoare pe 3-4 luni si la finalul concluziilor naucitoare se precizeaza inclusiv ca cetatenii trebuie sa priveasca acest timp "ca si cum nu a existat vreodata".Desi mai multi oficiali au fost intrebati si au negat la modul general proiectul, pana la aceasta ora nimeni nu a explicat clar ce este cu acest document care are antetul uneia dintre institutiile cheie in gestionarea pandemiei.