Avocatul Poporului cere masuri si pentru combaterea epidemiei de rujeola: Numarul de cazuri a trecut de 20.000

Ziare.

com

"Avocatul Poporului, in calitate de garant constitutional al drepturilor si libertatilor cetatenilor, isi manifesta ingrijorarea fata de cresterea constanta a numarului de cazuri de rujeola confirmate pe teritoriul Romaniei, acestea ajungand in prezent la aproximativ 20.000 de cazuri, dintre care 64 de decese.", a transmis, luni, Avocatul Poporului.Sursa citata a precizat ca nu este de neglijat faptul ca rujeola are anual 2 episoade de epidemie, primavara si toamna, in prezent aflandu-ne in mijlocul unui astfel de episod."Conform unui comunicat de presa, UNICEF atrage atentia ca 117 milioane de copii din 37 de tari ale lumii risca sa nu beneficieze de imunizarea impotriva rujeolei din cauza conditiilor impuse de epidemia de SARS-COV2. Organizatia Mondiala a Sanatatii a formulat recomandari privind vaccinarea in timpul pandemiei cauzate de noul coronavirus, afirmand ca 'statele trebuie sa ia orice masura este posibila pentru a preveni pierderi de vieti ce pot fi evitate prin vaccinare'", a mai transmis Avocatul Poporului.Institutia reitereaza faptul ca, nu doar combaterea coronavirusului trebuie sa preocupe autoritatile statului, in contextul in care lipsa unor servicii medicale adecvate in aceasta perioada poate conduce la mai multe pierderi de vieti omenesti, decat in cazul Covid-19.Avocatul Poporului a adresat o solicitare ministrului Sanatatii pe aceasta tema inca din data de 10 aprilie 2020.Potrivit Insttutului National de Sanatate Publica, la 1 mai 2020, numarul cauzrilor de rujeola din Romania este de 20.000, din care 64 de decese.