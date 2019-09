Avocatul Poporului cere masuri urgente pentru siguranta in trafic: Radare fixe intre localitati, repararea urgenta a drumurilor

montarea de parapeti in zonele abrupte;

repararea urgenta a drumurilor, pasajelor rutiere, podurilor si viaductelor aflate in stare de degradare;

montarea de separatoare de sens, in special in curbe si in zonele in care se pot atinge viteze mari;

montarea de radare fixe intre localitati si la intrarea in localitati, mai ales pe drumurile cu circulatie intensa si pe autostrazi;

intre localitati si la intrarea in localitati, mai ales pe drumurile cu circulatie intensa si pe autostrazi; dublarea semnelor de circulatie, prin practicarea de marcaje rutiere vizibile pe carosabil;

identificarea rapida a unor solutii pentru descongestionarea traficului in zonele in care acesta se blocheaza in mod frecvent.

Ziare.

com

Acestea vin in contextul in care au aparut mai multe statistici potrivit carora Romania este pe primul loc in Europa la numarul de accidente de circulatie grave.Astfel, Avocatul Poporului solicita Ministerului Transporturilor, Ministerului Afacerilor Interne si Inspectoratului General al Politiei Romane:Totodata, Ministerul Educatiei va trebui sa asigure, prin programa scolara,a prescolarilor si elevilor din invatamantul preuniversitar. In plus, ministerului i se cere sa asigure, in unitatile de invatamant specializate, pregatirea cursantilor in vederea obtinerii permisului de conducere."Ministerul Sanatatii va trebui sa urmareasca exercitarea atributiilor ce i-au fost conferite in privinta elaborarii de norme referitoare la examinarea medicala a candidatilor la examenul pentru obtinerea permisului de conducere; in privinta stabilirii masurilor ce trebuie luate de unitatile sanitare, in scopul prevenirii accidentelor de circulatie generate de cauze medicale; a stabilirii semnului distinctiv ce se aplica pe ambalajul medicamentelor contraindicate conducerii vehiculelor.In context, Ministerul Sanatatii va trebui sa identifice rapid solutii care sa contribuie la imbunatatirea legislatiei in domeniu si care sa contribuie la reducerea imediata a numarului de accidente rutiere si a cresterii gradului de siguranta in trafic", se mai arata in recomandarile AP.A.D.