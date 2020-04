Avocatul Poporului cere Ministerului Educatiei sa clarifice ordinul care vizeaza predarea online

Ziare.

com

De asemenea, Avocatul Poporului cere explicatii despre solutiile gasite pentru dotarea cu dispozitive a copiilor si dascalilor, despre solutiile gandite pentru familiile cu mai multi copii care nu dispun de suficiente dispositive, dar si cum va fi rezolvata lipsa semnalului GSM in multe dintre zonele tarii."In ultimele zile, Avocatul Poporului a primit mai multe petitii in care au fost exprimate temeri referitoare la desfasurarea actului de predare-invatare-evaluare in mediul online, astfel cum este acesta reglementat prin Ordinul MEC nr. 4135/2020, dar si aspecte care vizeaza lipsa infrastructurii necesare desfasurarii cursurilor, atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice. Printre sesizarile primite de Avocatul Poporului se numara si cea formulata de Consiliul National al Elevilor , organizatie impreuna cu care institutia noastra desfasoara un proiect referitor la accesul efectiv la educatie al tuturor copiilor", a transmis, vineri, Avocatul Poporului.* Pornind de la dispozitiile art. 10 lit. h) din Ordin, respectiv "cadrele didactice participa la activitatile de formare si webinariile recomandate de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, ISJ/ISMB si conducerea unitatii de invatamant",* Avand in vedere ca invatamantul preuniversitar in Romania este obligatoriu si gratuit,, avand in vedere programul activitatilor didactice al acestora?* Care este modalitatea prin care Ministerul Educatiei si Cercetarii intelege sa gestioneze* Ce modalitati de suportare a costurilor pentru serviciile de internet are in vedere Ministerul Educatiei si Cercetarii?* Detine in prezent Ministerul Educatiei si Cercetarii oDaca nu, in cat timp considera ca va avea aceste date?* Dat fiind ca Ordinul Ministrului nu precizeaza, solicitam Ministerului Educatiei si CercetariiMinistrul Educatiei a emis ordinul care cuprinde instructiuni pentru organizarea procesului educational pe durata suspendarii cursurilor Prezenta online a elevilor si cadrelor didactice va fi monitorizata de unitatile de invatamant, iar evaluarea la unele module ar putea fi realizata online, cu proceduri prealabile realizate de Minister. Se vor face planuri de recuperare pentru cei care nu au putut participa la cursurile online.