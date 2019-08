Avocatul Poporului contesta ridicarea masinilor parcate ilegal in Bucuresti

Ziare.

com

Asta in contextul in care, incepand de luni, 26 august, Primaria Capitalei va incepe ridicarea masinilor parcate neregulamentar pe strazile orasului Astfel, Avocatul Poporului cere prefectului sa atace in contencios hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) in acest sens."Ridicarea masinilor parcate neregulamentar nu poate fi dispusa de catre politistii locali, ci numai de politistii rutieri - Avocatul Poporului solicita Prefectului Municipiului Bucuresti atacarea in contencios a HCGMB nr. 371/2019 privind ridicarea masinilor parcate neregulamentar pe strazile orasului.Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si solicita Prefectului Municipiului Bucuresti atacarea in contencios a Hotararii nr. 371/2019 a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, privind ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila a drumurilor publice aflate pe reteaua principala de strazi a municipiului Bucuresti", se arata pe pagina de Facebook a institutiei.AP precizeaza ca hotararea CGMB ar fi trebuit sa reglementeze masurile tehnice de realizare a ridicarii masinilor, si nu sa reglementeze atributiile politistilor rutieri."In urma examinarii actelor normative in vigoare, Avocatul Poporului considera, intre altele, ca HCGMB nr. 371/2019 nesocoteste normele legale in aplicarea carora a fost data si stabileste competenta alternativa a politistilor rutieri sau locali in constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor principale, iar nu competenta exclusiva a politistilor rutieri, astfel dupa cum aceasta este reglementata de lege.HCGMB decide ca, in calitate de agenti constatatori, politistii locali pot dispune masura ridicarii, prevederi ce contravin in mod flagrant art. 64 din OUG nr. 195/2002 si art. 2031 si art. 2032 din HG nr. 1361/2006.In acelasi timp, in opinia Avocatului Poporului, HCGMB este un act administrativ care ar fi trebuit sa se limiteze la a reglementa masuri tehnice de realizare a ridicarii si depozitarii autovehiculelor in sarcina operatorilor si nu sa reglementeze atributii in sarcina politistilor rutieri, statutul juridic si atributiile acestora fiind reglementate prin lege speciala.Avocatul Poporului solicita CGMB sa reanalizeze legalitatea actului administrativ emis", se mai arata in postarea din mediul online.Totodata, Avocatul Poporului solicita reprezentantilor administratiei publice locale sa dispuna masurile care se impun pentru amplasarea, in zonele de unde autovehiculele pot fi ridicate, a unorcare sa contina informatiile necesare astfel incat eventualii contravenienti sa fie informati atat in legatura cu sanctiunile aplicabile, cat si cu posibilitatea recuperarii autovehiculului.Primaria Capitalei a anuntat ca de luni, 26 august, va incepe ridicarea masinilor parcate neregulamentar pe strazile orasului. Intr-un comunicat transmis marti, PMB preciza ca vor fi ridicate masinile parcate neregulamentar pe principalele artere.Procesul de ridicare a masinilor va fi unul continuu, 24/24 ore, conform sursei citate.Cele ridicate vor fi depozitate in spatiile special amenajate din Bulevardul Timisoara nr. 161-163, Sector 6 si Bulevardul Metalurgiei nr. 69- 71 (str.Drumul Jilavei nr.113), Sector 4, care vor avea program de functionare 24/24 ore.Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor, precum si dispunerea masurii tehnico-administrative de ridicare, se fac de catre politistii rutieri din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau Sectiei Regionale de Politie Transporturi Bucuresti ori politisti locali din cadrul Directiei Generale de Politie Locala si Control a municipiului Bucuresti, mai preciza primaria.A.D.