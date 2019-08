Avocatul Poporului, dupa verificarile in cazul Sorina: Evaluarile psihologice facute sunt un fel de copy-paste, dintr-un an in altul

Ziare.

com

"Cred ca o concluzie pe care putem sa o tragem se refera la felul in care evaluarile psihologice pe care trebuie sa le faca acestor copii, evaluari care sunt cuprinse in fisa lor la aceste Directii pentru Protectia Copilului sunt serioase sau sunt de forma.Pentru ca ceea ce am constatat noi a fost intr-adevar ca ele sunt in mai multe cazuri, nu numai in cest caz, sunt un fel de copy-paste dintr-un an in altul, nu sunt lucruri facute asa cum ar trebui si in sensul acesta am trimis unele recomandari", a spus Renate Weber, miercuri, intr-o conferinta de presa.Aceasta a precizat ca institutia pe care o reprezinta nu are competente privind adoptia in sine."Noi am sesizat inclusiv CSM-ul la data aceea, dar avem limitele noastre, nu avem cum sa intram intr-o instanta de judecata sau sa ne substituim lor in ceea ce s-a intamplat concret acolo cu adoptia", a spus Avocatul Poporului.Avocatul Poporului urmareste noul proiect legislativ privind adoptiile si spune ca important este si ce anume se intampla cu copiii adoptati dupa finalizarea procesului."Cred ca lucrul cel mai important in acest moment, gandindu-ne la binele copilului, este sa ne asiguram ca fetita este bine in familia in care se afla acum. De aici incolo - si cred ca astea sunt lucruri care vor trebui mai bine reglementate in viitoarea lege a adoptiilor - de aici incolo posibilitatile statului roman de a vedea ce se intampla cu copiii acestia care pleaca sa fie mai bine precizate. Pentru ca nu stii, de fapt, ce li se intampla. (..) Cel mai important pentru un copil este sa ii fie bine", a spus Avocatul Poporului.Weber a mai spus ca monitorizarea post-adoptie ar putea fi facuta, dar "care sunt formulele exacte dincolo de schimbul de hartii si bifat casute, e de vazut".Avocatul Poporului a aratat ca in cursul anchetei privind adoptia Sorinei a discutat cu autoritatile, iar asistenta maternala a Sorinei a refuzat sa discute cu reprezentantii institutiei, la indicatiile aparatorului sau.Sorina, o fetita de opt ani din Baia de Arama, a fost luata de autoritati din locuinta asistentului maternal din Mehedinti care a crescut-o, dupa ce a fost adoptata de o familie de romani din SUA.Momentul a fost filmat de apropiatii familiei, iar imaginile au fost postate pe Facebook. In filmare se vede cum copilul, disperat, plange, se prinde de hainele femeii si striga "mami, nu vreau sa plec", in timp ce procurorul trage de ea si incearca sa o duca la masina, pentru a fi preluata de parintii adoptivi.In 21 iulie, fetita si parintii adoptivi au parasit tara, plecand in SUA.