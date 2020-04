Avocatul Poporului ii cere ministrului Sanatatii sa asigure asistenta psihologica pentru personalul medical implicat in lupta impotriva coronavirusului

De unde vor fi luati specialistii

LIVE

Ziare.

com

"In contextul actual, asistam la tot mai multe aparitii in mass-media ale unor cadre medicale aflate in prima linie de lupta cu noul coronavirus care arata public o serie de lipsuri si disfunctionalitati cu care se confrunta fiecare la locul sau de (...) sub aspectul sigurantei si securitatii in munca, cele mai importante par problemele somatice, dar in aceeasi masura si problemele psiho-emotionale (...) pot genera stari de incapacitate profesionala pe diferite perioade sau, mai grav, ireversibile. (...)Stabilirea unor obiective adecvate pentru interventia in criza psihologica, generata de actiunea unor evenimente cu potential traumatic, in situatii de urgenta, trebuie sa se bazeze pe o formulare realista a ceea ce inseamna interventia in criza", se arata in solicitarea postata, marti, pe site-ul institutiei. In opinia Avocatului Poporului, o solutie pentru gestionarea corespunzatoare a unor astfel de situatii ar fi aceea ca personalul medico-sanitar si auxiliar din unitatile sanitare al caror management se asigura de catre cadre medico-militare, aflate in prima linie de lupta cu aceasta pandemie, sa fie luat in evidenta unui psiholog clinician si in functie de nevoile identificate sau la cerere sa beneficieze de asistenta si suport de specialitate. Formele de interventie psihologica pot fi acordate fata in fata sau prin intermediul aplicatiilor online.", mentioneaza sursa citata.Avocatul Poporului a identificat ca resursa umana pentru implementarea acestui proiect existenta specialistilor necesari la cateva institutii."Exista sau ar trebui sa existe psihologi clinicieni la nivelul unitatilor sanitare respective. De asemenea, astfel de specialisti exista la nivelul unitatilor militare din zonele respective, atat a celor care apartin de MApN, cat si a celor de la MAI", precizeaza Avocatul Poporului.Potrivit sursei citate, de asemenea, in cadrul MApN, exista o structura numita Centrul national militar de psihologie si sanatate comportamentala cu cele doua componente ale sale - Serviciul analiza socio-comportamentala si Serviciul psihologie clinica si operationala cu sectii teritoriale, care, in actuala conjunctura, la cerere, pot asigura suport si asistenta calificata angajatilor din sistemul de sanatate, din marile spitale, fie online, fie fata in fata.Avocatul Poporului este de parere ca pentru personalul serviciilor de ambulanta furnizarea asistentei psihologice in situatia lor actuala (sub comanda IGSU) se poate face de catre specialistul/specialistii de la nivelul Inspectoratelor pentru Situatii de Urgenta.In opinia Avocatului Poporului, asistenta psihologica acordata personalului medical si auxiliar, precum si gestionarea acestor situatii de catre specialistii unor structuri dedicate, la modul profesionist, organizat, ar imbunatati perceptia beneficiarilor, dar si a publicului larg asupra tipului de abordare si de gestionare a situatiei si ar avea un efect pozitiv si asupra celor care urmeaza "sa intre in lupta" in fazele urmatoare.u", a adaugat sursa citata.