Avocatul Poporului va ataca la CCR ordonanta pe sanatate si posibil si pe cea privind alegerile anticipate

In ce priveste ordonanta pe sanatate, care da acces spitalelor private la bani publici, in cadrul programelor nationale, Renate Weber, Avocatul Poporului, a declarat la Digi 24 ca sesizarea este pregatita si va fi inaintata la inceputul saptamanii viitoare Curtii Constitutionale.In schimb, OUG privind alegerile anticipate este inca in analiza si Avocatul Poporului va decide saptamana viitoare daca va sesiza sau nu Curtea Constitutionala."Din perspectiva noastra, exista eventuale probleme cu toate ordonantele de urgenta sau cu fiecare in parte, mai bine spus, in sensul in care noi evident le analizam si in functie de ce rezulta din analiza noastra, decidem daca sesizam sau nu CCR.Adica nu vom face o sesizare in bloc pe toate cele 25 (de OUG adoptate de guvernul Orban in sedinta din 4 februarie - n.r.) sau ma rog, cate raman sa fie publicate in Monitorul Oficial, dar pe masura ce ele apar in Monitorul Oficial, intra in analiza noastra", a declarat Weber pentru RFI Romania.Referitor la OUG privind alegerile anticipate, Avocatul Poporului a spus: "E un lucru de care ne vom ocupa. Sunt mai multe care isi asteapta randul, pentru ca am primit si din partea Asociatiei Elevilor, in legatura cu statutul cadrelor didactice. Avem mai multe in analiza (...). Saptamana viitoare vom decide".Citeste mai multe despre Avocatul Poporului la RFI: Nu vom face o sesizare in bloc la CCR pe toate cele 25 de OUG-uri pe site-ul RFI Romania