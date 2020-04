Avocatul Poporului s-a autosesizat privind defrisarea terenurilor forestiere

Ziare.

"Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu referitor la defrisarile masive ale terenurilor forestiere, si a solicitat ministerului afacerilor interne, in calitate de presedinte al Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, sa analizeze impreuna cu Ministerul Apelor si Padurilor si cu Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, luarea in considerare a sistarii taierilor de padure pe perioada starii de urgenta si intensificarea controalelor in paduri de catre reprezentantii Garzilor Forestiere, impreuna cu fortele de ordine, si efectuarea in trafic a activitatilor/controalelor specifice pe linie de control silvic", a transmis, miercuri, Avocatul Poporului.Ministrul Mediului, apelor si padurilor, Costel Alexe, a afirmat, marti, ca masura interzicerii taierilor legale pe durata starii de urgenta, propusa de deputatul independent Marius Bodea, nu ar fi benefica pentru oameni, mediu si economie si, mai mult, pe plan social, masura ar afecta 3,5 milioane de gospodarii din Romania, care se incalzesc cu lemne, iar peste 100.000 de oameni vor intra in somaj tehnic sau vor fi concediati.Deputatul independent Marius Bodea a anuntat ca a depus luni un proiect de lege in Parlament privind interzicerea taierii padurilor pe perioada starii de urgenta, invocand faptul ca "jaful din paduri infloreste in plina pandemie".Marius Bodea afirma, intr-un comunicat de presa, ca a initiat acest proiect dupa ce saptamana trecuta a fost inregistrat "un nivel record de exploatare a padurilor".