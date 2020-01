Avocatul Poporului se autosesizeaza in cazul Ditrau: Se sadeste in mintea oamenilor o senzatie de frica

Ziare.

"Am vazut in relatarile din presa, noi nu am primit nicio sesizare, dar pe baza a ceea ce am vazut in presa, evident si noi ne vom sesiza din oficiu si vom demara propria noastra ancheta la fata locului.Trebuie sa recunosc insa ca este si trist si revoltator, in acelasi timp, in sensul in care, in general, comunitatile noastre locale erau percepute ca fiind comunitati primitoare.De unde pana unde aceasta dorinta extrem de agresiv exprimata de respingere a unor persoane din alta tara, care au venit sa munceasca aici, asa cum si de la noi din tara unii muncesc in alta parte, imi este greu de inteles, dar probabil ca toata retorica paguboasa purtata de-a lungul anilor in legatura cu ceea ce inseamna si fenomenul migratiei si fenomenul refugiatilor si spun o retorica paguboasa, pentru ca, din pacate, au fost portretizati cei care sunt straini ca fiind potentiali inamici.Iata ca asta da roade incetul cu incetul, se sadeste in mintea oamenilor o senzatie de teama, de frica. Ar trebui sa avem alte abordari, pornind de sus pana jos, tocmai pentru ca astfel de situatii sa nu se intample", a spus Weber, la RFI Romania.Avocatul Poporului considera ca in acest caz este vorba si de o lipsa de informare a localnicilor:"Eu cred ca, pe de o parte, e o lipsa de informare, dar, pe de alta parte, cred ca acele persoane au fost victime, poate chiar cu ghilimele, dar victime ale unor campanii de dezinformare chiar care s-au purtat.Aduceti-va aminte ca, atunci cand s-a pus problema cotelor obligatorii de refugiati, am avut in tara, din pacate, la nivelul retoricii publice prezentate doar situatii care erau, de fapt, exceptii si in sufletul oamenilor apare frica", a completat Renate Weber.Amintim ca aproximativ 200 de localnici din comuna Ditrau s-au adunat miercuri, in fata primariei, nemultumiti ca o fabrica de paine din localitate a angajat doi muncitori din Sri Lanka, oamenii sustinand ca le e teama ca la ei in comuna "sa nu vina un val de migranti", care sa le impuna cultura lor si sa le puna in pericol siguranta.Vezi si ce reactii au aparut pe scena politica dupa protestul din Harghita la adresa unor muncitori din Sri Lanka