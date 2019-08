Dupa cazul Alexandra, Avocatul Poporului ataca la CCR ordonanta privind transportul intrajudetean

Ziare.

com

Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a OUG 51 din 28.06.2019.Sub aspectul criticii de neconstitutionalitate extrinseca, Avocatul Poporului a retinut ca adoptarea ordonantei de urgenta analizate incalca dispozitiile art. 61 alin. (1) din Constitutia Romaniei, conform carora "Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului roman si unica autoritate legiuitoare a tarii", precum si principiul separatiei puterilor consacrat prin art. 1 alin. (4) din Constitutie, texte constitutionale care stabilesc interdictia alterarii sau contracararii vointei exprimate prin adoptarea unei legi de catre Parlament.La sfarsitul lunii decembrie 2018, Parlamentul a adoptat Legea nr. 328/2018 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, intarind regimul juridic al transportului public judetean de persoane si oferind mai multe garantii care sa satisfaca interesul public; prin aceeasi lege a fost corelat dreptul pozitiv cu dreptul Uniunii Europene.Parlamentul a urmarit "delimitarea mai clara a serviciilor in ceea ce priveste transportul public local si extinderea acestui serviciu si la nivel judetean". Astfel, in tot cuprinsul legii, s-a inlocuit sintagma "transport public local" cu cea de "transport public local si judetean".Satisfacerea unui interes general reprezinta motivatia primordiala a infiintarii si organizarii unui serviciu public, se arata in comunicat.In opinia Avocatului Poporului,pana cand Parlamentul, ca unica autoritate legiuitoare isi va asuma responsabilitatea unei schimbari de paradigma in ceea ce priveste obligatia statului de a asigura transportul rutier judetean de persoane, organizat ca serviciu public.In ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate intrinseca,, precum si la obligatia acestuia de a asigura cetatenilor sai un nivel de trai decent, avand implicatii, in cascada, asupra intregului cadru de reglementare referitor la actele normative cu caracter social si bazate pe solidaritatea sociala."In aceste conditii, in care statul, prin autoritatile sale, nu se implica concret in stabilirea unor criterii care sa permita echilibrul intre interesele private ale operatorilor economici si interesul public determinat de asigurarea transportului rutier de persoane in toate localitatile, notiunea de stat social, in care demnitatea omului, drepturile si libertatile omului reprezinta valori supreme, devine un deziderat golit de continut.Mai mult,", subliniaza Avocatul Poporului.In sustinerea criticii de neconstitutionalitate, Avocatul Poporului a amintit ca statul, in cursul existentei sale, poate opta pentru diverse modele de securitate sociala, de la o interventie minimala la una maximala, dar nu poate renunta la functia sa sociala. Obligatia constitutionala impusa prin art. 1 alin. (3) este aceea de a interveni in favoarea cetateanului, deci acest text constitutional obliga la o atitudine pozitiva, la o actiune din partea statului.Avocatul Poporului considera ca, prin eliminarea expresa a transportului rutier de persoane din sfera serviciilor publice ale statului, OUG 51/2019 afecteaza satisfacerea nevoilor comunitare ale cetatenilor sai, cu implicatii grave in sfera protectiei drepturilor unor categorii vulnerabile: elevi, studenti, persoane cu dizabilitati si pensionari, dar si a tuturor categoriilor de cetateni din comunitatile izolate.La sfarsitul lunii iulie, Federatia Elevilor din Romania solicita Guvernului sa ia masuri de urgenta pentru remedierea situatiei transportului , avand in vedere tragedia petrecuta la Caracal, precizand ca elevii din mediul rural din Romania sunt nevoiti sa calatoreasca la ocazie, iar prin OUG 51/2019, aprobata de Guvern in iunie, gestionarea serviciului de transport judetean a devenit si mai haotica, pentru ca noua legislatie este contradictorie si contrara dreptului Uniunii Europene.