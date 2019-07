Renate Weber, somata de un senator USR sa conteste la CCR Codul Administrativ

Ziare.

"Doamna Weber a depus juramantul de Avocat al Poporului acum o saptamana. Are pe masadar dinspre Avocatul Poporului nu aud decat o liniste asurzitoare.Doamna Weber, poate nu va place ca aveti aceasta competenta, conform Constitutiei, dar asta nu e o scuza pentru a nu sesiza CCR. Trebuie sa explicati romanilor - poporului, daca vreti - de ce nu dati curs solicitarilor privind Codul Administrativ", a scris Florina Presada pe Facebook.Senatorul USR o intreaba pe Renate Weber de ce nu vrea sa faca "un control pe un act normativ despre care stim ca include- cum sunt cele privind pensiile speciale pentru primari"."Asta ca sa nu mai pomenesc despre procedura adoptarii lor prin ordonanta de urgenta: Consiliul Legislativ zice si el in avizul dat deja ca ea nu este justificata in textul de fundamentare.Doamna Avocat al Poporului, aveti de ales. Decizia va apartine.?", intreaba Florina Presada.Sia declarat pentruca noul Cod Administrativ, recent adoptat de Guvern prin ordonanta de urgenta si publicat in Monitorul Oficial , prezinta numeroase probleme.C.B.