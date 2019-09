Weber, despre institutia Avocatul Poporului: Platim 50.000 de euro lunar pe chirie. E infiorator

Ziare.

com

"Mult platim chirie. Noi nu am primit un spatiu, desi este institutie constitutionala. Noi nu am primit un spatiu insa, nici in Bucuresti si nici in tara. Colegii mei, credeti-ma ca stau in contracte ba cu Curtea de Conturi, ba cu Consiliile Judetene, in fiecare an avem aceasta temere. Am zis hai sa le prelungim pentru ca totusi e important. Aici institutia a avut un sediu intr-o cladire in care bulina era asa de rosie incat nu se mai putea sta. Ni s-a promis un spatiu, nu ni s-a dat. 50.000 de euro pe luna este chiria pe care o platim. Mi se pare infiorator", a declarat Renate Weber, la Digi24.Avocatul Poporului a adaugat ca pe durata unui mandat se stang trei milioane, cu banii acestia putand sa cumpere un sediu."Eu mi-am propus din prima zi sa schimb lucrul acesta si vreau neaparat sa gasesc un alt sediu pentru institutie. Chiar daca acesta este accesibil ca e in centru, e un spatiu decent pentru cei care lucreaza acolo", a adaugat Renate Weber.