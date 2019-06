Fiat Chrysler retrage oferta de fuziune cu Renault

Ziare.

Surse apropiate de Consiliul de Administratie al Renault au declarat pentru Reuters ca Fiat a decis sa retraga oferta dupa ce Franta a incercat sa intarzie decizia privind tranzactia, pentru a incerca sa obtina sprijinul Nissan, partenerul de alianta al Renault.Oficialii guvernamentali francezi ar fi facut presiuni pentru ca Nissan sa sprijine fuziunea dar sefii companiei nipone au spus ca se abtin, adauga sursele.Marti si miercuri, la reuniunea board-ului Renault, s-a discutat despre inceperea oficiala a negocierilor de fuziune cu Fiat Chrysler. Decizia a fost amanata, la solicitarea Guvernului de la Paris. "A devenit clar ca, in actualele conditii politice din Franta, nu sunt sanse ca o astfel de combinatie sa aiba succes", a anuntat joi dimineata FCA."Consiliul de Administratie nu a reusit sa ia o decizie din cauza solicitarii exprimate de reprezentantii statului francez privind amanarea votului pentru o sedinta ulterioara", se arata in comunicatul Renault. Producatorul auto italo-american Fiat Chrysler a propus saptamana trecuta o fuziune de peste 35 de miliarde de euro cu Renault. Piata de baza a Renault este Europa, dar compania are o prezenta buna si in Asia, prin alianta cu producatorii auto niponi Nissan si Mitsubishi, in timp ce FCA are o prezenta puternica in America de Nord si America Latina.Guvernul francez, care este cel mai mare actionar al Renault, cu o participatie de 15%, a cerut prudenta in negocierile de fuziune."Este nevoie de timp pentru a face lucrurile cum trebuie, este o operatiune majora menita sa creeze un gigant auto global: nu trebuie sa ne pripim", a declarat miercuri ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, la postul BFMTV. Guvernul de la Paris a incercat sa obtina "patru garantii" din acordul Renault/Fiat, inclusiv protejarea locurilor de munca franceze, asigurarea unei bune reprezentari a Frantei in Consiliul de Administratie al noii entitati si garantarea faptului ca Renault/Fiat va fi lider in dezvoltarea bateriilor pentru vehicule electrice, a declarat Le Maire.Acesta a confirmat ca, in cazul realizarii tranzactiei, participatia detinuta de stat la Renault va scadea la 7,5%, de la 15% in prezent.Fiat Chrysler a discutat cu Renault despre acordarea unor dividende speciale si garantii mai solide privind locurile de munca, intr-o incercare de a convinge Executivul francez sa sprijine propunerea de fuziune intre cei doi producatori auto, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.Anterior, Fiat Chrysler negociase o alianta cu cel mai mare grup auto francez, PSA, unde Guvernul de la Paris este de asemenea actionar.Principalul reprezentant al Frantei in board, Martin Vial, a declarat ca Bruno Le Maire va discuta in weekend si luni cu oficialii japonezi la Tokyo, dupa summit-ul G20, iar un vot ar putea avea loc din nou marti.Renault si Nissan au un parteneriat din 1999, in care Renault detine 44,3% din actiunile Nissan, in timp ce Nissan controleaza un pachet de 15% din actiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianta Renault-Nissan a fost extinsa in 2016 prin includerea Mitsubishi.