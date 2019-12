A murit Gerard Detourbet, "parintele" Loganului

Ziare.

com

Fostul matematician a devenit la inceputul anilor 1990 un pion important la Renault, atat de important incat creatia sa a devenit astazi un element important al grupului Renault, care profita de cresterea marcii Dacia in ultimii ani, atat in termeni de volume de vanzari, dar si de profit."In 1995, cucerirea Europei era terminata si am propus comitetului director sa ne reformulam axa strategica prin "internationalizarea Renault", a declarat directorul de atunci al Renault, Louis Schweitzer.In acest sens, o echipa speciala compusa din Gerard Detourbet si alti membri ai Renault s-au ocupat de proiectul X90, care a devenit ulterior Dacia Logan. Detourbet era renumit pentru faptul ca este un om care spunea ceea ce gandea si care nu avea nimic de pierdut. Dupa ce a preluat dosarul Dacia, acesta a devenit ceea ce este in prezent: o marca ce reprezinta 40% din vanzarile grupului Renault. Uzina de la Mioveni a fost relansata odata cu introducerea in productie a modelului Logan, cel care la inceputul anilor 2000 a initiat noul concept "design to cost", care plaseaza pe prima prioritate "costurile" in dezvoltarea unui automobil.Ulterior, Gerard Detourbet ar fi dorit sa demisioneze, insa Carlos Ghosn l-a convins sa ramana. O decizie buna, in conditiile in care Detourbet a supervizat proiectul Kwid in India si a reusit, inca o data, sa lanseze un automobil cu costuri reduse si sa cucereasca noi piete internationale.Compania Dacia a fost preluata de Renault in anul 1999. Relansata in 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucator de notorietate pe piata auto europeana.In primele noua luni, un numar de 563.268 de autoturisme si utilitare marca Dacia au fost vandute la nivel mondial.