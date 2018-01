Engie Romania cumpara de la Renault Commercial Roumanie 262 de autovehicule, pentru circa 3,6 milioane de euro, fara TVA

Ziare.

Renault a depus singura oferta primita de Engie la licitatia organizata, care estima initial contractul la aproape 3,86 milioane euro. Acesta este incheiat pentru o perioada de un an.In anuntul de participare la licitatie, furnizorul de gaze a mentionat ca doreste sa achizitioneze 262 de autovehicule noi, dintre care 250 de utilitare, diverse modele, precum si 12 autoturisme, pentru desfasurarea activitatii.Totodata, Engie vrea din partea constructorului auto o garantie de buna executie, in valoare de 5% din pretul contractului fara TVA.Aceasta va fi constituita printr-un instrument de garantare emis de o banca sau o companie de asigurari.Renault a castigat si licitatia organizata la finalul anului 2016 de catre Engie Romania, prin care a cumparat anul trecut 266 de autovehicule, pentru 3,21 milioane euro, fara TVA.Engie Romania este unul din cei doi mari furnizori de gaze de pe piata, alaturi de E.ON.Grupul francez Engie este prezent in Romania in trei sectoare de activitate: gaze naturale, electricitate si servicii energetice.Engie Romania si filialele sale au 1,6 milioane de clienti, opereaza o retea de distributie de circa 19.000 km, detin doua parcuri eoliene cu o capacitate totala de 100 MW si au 3.620 de angajati.Renault Commercial Roumanie, parte a grupului francez Renault, comercializeaza pe piata romaneasca marcile Dacia, Renault si Nissan.