Renault a anuntat ofertele pentru programul Rabla 2019 - ce masini poti cumpara la pret redus

Cel mai ieftin model Renault ce poate fi cumparat prin Rabla 2019 este. Cu motorizarea pe benzina EVO TCe 75, pretul anuntat de Renault este deAceasta versiune vine cu urmatoarele dotari: proiectoare de ceata, jante de otel de 16'', limitator de viteza, faruri de zi LED, aer conditionat manual, geamuri electrice fata si Radio Connect R&Go cu conectivitate Bluetooth, USB si Jack.are un pret de 11.150 de euro, iar ca dotari in versiunea pregatita pentru Rabla 2019 regasim: jante de aliaj de 16", proiectoare de ceata, aer conditionat manual, cruise control, radio Connect R&Go si faruri de zi LED.Pretul pentruprin Rabla 2019, in versiunea sedan (TCe 116 GPF), este de 11.950 de euro. Dotarile editiei limitate sunt urmatoarele: proiectoare de ceata, tempomat, jante de otel 16", lumini de zi fata si semnalizare in oglinzile laterale LED si tablou de bord cu indicatoare analogice si digitale.Pentru versiunea, cu aceeasi motorizare, pretul pentruprin Rabla 2019 variaza intre 12.780 de euro si 14.880 de euro, pentru cele doua versiuni pregatite pentru acest program. Cea de-a doua versiune vine cu dotari suplimentare precum jante de aliaj 17", senzori parcare fata-spate si pachet design LIMITED.In schimb, pretul pentru(TCe 116 GPF) prin Rabla 2019 este de 13.880 de euro. Dotarile acestei versiuni sunt urmatoarele: ABS cu sistem de asistenta la franarea de urgenta, tempomat, aer conditionat manual, oglinzi electric si degivrante si lumini de zi fata LED.Noul SUVare un pret de 16.400 de euro prin Rabla 2019, cu motorizarea pe benzina TCe 140. Echipamentele incluse in aceasta versiune sunt lumini de zi LED pentru farurile de zi, stopuri si semnalizatoare, sistem de asistenta a pornirii in rampa, cruise control, frana de parcare asistata si oglinzi reglabile electric si degivrante.Totodata, pretul pentruprin programul Rabla 2019 este de 20.980 de euro, in versiunea diesel dCi 150 CP. In versiunea pregatita de Renault regasim urmatoarele dotari: ABS cu sistem de asistenta la franarea de urgenta, tempomat, tablou de bord digital de 7", climatizare automata bi-zonala, faruri de zi cu LED si oglinzi reglabile electric si degivrante.Renault a inclus in programul Rabla 2019 si masina electrica, care are un pret de 18.900 de euro. Autonomia bateriei este de 300 de km, iar printre dotari regasim aer conditionat automat, faruri de zi LED, cruise control si cutie de viteze automata.Deocamdata nu se stie cand incepe programul Rabla 2019, insa cel mai probabil va mai dura cel putin doua luni, avand in vedere ca bugetul nu a fost inca aprobat.Totusi, dealerii auto primesc deja precomenzi pentru modelele disponibile.va publica si ofertele celorlalti producatori auto, pe masura ce acestea sunt anuntate.C.S.