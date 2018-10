Renault introduce versiuni hibride la cele mai bine vandute modele ale sale

Ziare.

Producatorii auto se grabesc sa lanseze modele complet electrice si plug-in hibride pentru a indeplini cerintele europene mai stricte privind emisiile si pentru a evita amenzile masive. Reglementarile vor intra in vigoare in perioada 2020 - 2021, arata Reuters.Incepand din 2020, Renault va lansa un model hibrid Clio si variante plug-in hibride (reincarcabile la priza) pentru mini SUV-ul Captur si hatchback-ul Megane."Ceea ce vedem acum este extinderea masinilor electrice, intr-un ritm care difera de la o companie la alta", a afirmat Carlos Ghosn, directorul general al aliantei Renault-Nissan-Mitsubishi, la un eveniment desfasurat inaintea Salonului Auto de la Paris.De asemenea, Renault a confirmat lansarea in 2019 a unui model electric low-cost K-ZE in China, produs de societatea mixta alcatuita din Renault-Nissan si grupul chinez Dongfeng.Renault a anuntat caRenault are ca obiectiv dublarea productiei modelului sau complet electric Zoe la fabrica sa de la Flins, la vest de Paris, ca parte a planului de a investi peste un miliard de euro in vehiculele electrice si in lansarea de noi modele.In perioada 2015-2017, Zoe a fost cel mai bine vandut vehicul electric in Europa, dar anul acesta se confrunta cu concurenta venita din partea modelului imbunatatit Nissan Leaf.La fabrica de la Flins (unde se fabrica si modelele Clio si Micra) au fost produse anul trecut 30.000 de masini Zoe, de la lansarea modelului fiind fabricate in total 100.000 de unitati.Oficialii Renault vor sa majoreze productia la 440 de modele intr-o zi lucratoare, de la aproximativ 220 in prezent.Planul "Drive The Future" lansat de Renault, menit sa protejeze pozitia de lider in domeniul vehiculelor electrice a producatorului auto francez si sa faca fata concurentei din partea rivalilor, in cazul masinilor fara sofer, prevede opt modele complet electrice pana in 2022.Compania franceza s-a angajat recent sa investeasca in urmatorii sase ani aproximativ 18 miliarde de euro in cercetare si dezvoltare si sa adopte masuri de eficientizare a costurilor, in valoare de 4,2 miliarde de euro.