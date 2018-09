Renault lanseaza un rival pentru Dacia Sandero Stepway

Ziare.

com

Constructorul francez va lansa in perioada urmatoare versiunea SUV a modelului Clio, informeaza Autoviny.sk Clio se bucura de vanzari masive in Europa, iar prin aceasta decizie Renault se aliniaza trendului din lumea auto, de a face SUV-uri mici pentru oras.Recent, cei de la Ford au lansat versiunea Active a modelului Fiesta si alti constructori pregatesc modele similare.Noul Clio SUV a iesit deja de pe portile uzinelor Renault si a fost spionat in timpul testelor.Noul model va pastra liniile de design ale lui Clio, dar va fi inaltat si va avea un aspect mai agresiv, plus elemente de protectie pentru eventualele iesiri pe drumuri accidentate.Renault va pastra in gama si modelul Captur, care va creste insa in dimensiuni din 2020.Detalii despre data lansarii lui Clio SUV sau despre preturile acestuia nu sunt cunoscute momentan.C.S.