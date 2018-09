Renault prezinta noul Kadjar (Foto)

Foto: Renault

A doua generatie a modelului Kadjar vine cu schimbari de design la exterior si cu un interior alcatuit din materiale de o calitate mai buna.Blocurile optice, partea frontala si spatele modelului au fost redesenate, iar grila fata si bara spate au insertii si detalii cromate.La interior regasim un nou ecran multimedia, dar si noi tapiterii, precum cea din piele Alcantara, disponibila in echiparea Black Edition."Scaunele au fost reproiectate, oferind ajustare pe lungime, comenzile oglinzilor electrice s-au alaturat panoului de control al portierelor, iluminate in timpul noptii, iar confortul termic al pasagerilor a crescut, datorita integrarii unor noi aeratoare in zona randului doi de scaune.Sistemul multimedia R-Link este echipat cu functia de replicare a smartphone-ului, compatibil cu Android Auto si Apple CarPlay. In partea din spate, pasagerii au doua porturi USB pentru a incarca telefoane, tablete, console de jocuri etc.", au transmis cei de la Renault intr-un comunicat de presa remisLa nivel de motorizare, noul Kadjar beneficiaza si de motorul TCe FAP, ce vine in patru versiuni: TCe 140 FAP cuplat cu o cutie de viteze manuala, TCe 140 FAP cuplat cu o cutie automata cu dublu ambreiaj EDC, TCe 160 FAP cuplat cu o cutie de viteze manuala si TCe 160 FAP cuplat cu o cutie automata cu dublu ambreiaj EDC.In ce priveste motorizarile diesel , exista variantele Blue dCi 115 si Blue dCi 150.Noul Kadjar va ajunge in Romania in prima parte a anului 2019, iar detalii despre pret nu sunt cunoscute momentan.