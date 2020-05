Cazanciuc (PSD): Decizia CCR privind amenzile, previzibila. Trebuie adoptata o lege de amnistie fiscala

Ziare.

com

"Solutia CCR in materia amenzilor era previzibila. PSD a atras atentia inca de la momentul declararii starii de urgenta si de la aparitia primelor ordonante militare ca drepturile fundamentale, exercitiul lor, nu poate fi limitat decat prin lege. Spune foarte clar articolul 53 din Constitutie - exercitiul unor drepturi poate fi restrans numai prin lege si numai daca se impune", a declarat Cazanciuc, pentru Agerpres.El a mentionat ca atunci cand s-a dezbatut in comisia parlamentara de specialitate incuviintarea starii de urgenta s-a subliniat necesitatea respectarii drepturilor fundamentale."A fost o intreaga dezbatere in Comisia juridica la vremea la care primul decret prezidential a fost emis privind instituirea starii de urgenta. (...) Acolo s-a pus foarte raspicat aceasta chestiune a necesitatii respectarii drepturilor fundamentale si s-a atras atentia asupra faptului ca presedintele Romaniei poate institui starea de urgenta incuviintata de Parlament, dar nu poate adauga la aceasta decizie de instituire a starii de urgenta care creeaza cadrul in care ulterior diverse institutii trebuie sa actioneze, ca e vorba de masuri concrete luate de Ministerul de Interne, de Ministerul Apararii, ca e vorba de cadrul in care Parlamentul poate sa emita o lege sau cadrul in care Guvernul poate sa emita anumite ordonante de urgenta pentru a inlatura pericolul pandemiei, daca vorbim de acest caz concret", a explicat Robert Cazanciuc.Potrivit acestuia, din pacate, foarte multi oameni au primit amenzi care sunt "de ordinul zecilor de milioane de euro" si ca probabil "sunt mai multi romani amendati, decat testati".. Deci in perioada urmatoare va trebui adoptata o lege de amnistie fiscala. (...) Calea uzuala de contestare a unei amenzi este instanta de judecata, dar cand temeiul este declarat neconstitutional solutia este mai degraba la nivel de lege, pentru ca altfel o sa punem pe drumuri in continuare sute de mii de oameni, o sa blocam instantele cu un lucru care este evident pentru toata lumea ca trebuie clarificat, transat prin lege", a sustinut senatorul PSD.