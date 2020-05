Initiativa prin care autoritatile sunt obligate sa foloseasca limba minoritatilor va fi respinsa luni pentru ca... este deja in vigoare

Ziare.

"Mult zgomot pentru nimic. Am primit, incepand de ieri, numeroase intrebari despre o initiativa UDMR, care a trecut recent in mod tacit de Senat, si prin care autoritatile locale ar fi obligate, mai nou, sa foloseasca limba unei minoritati in localitatile in care aceasta ar avea 20% din populatie. Caut repede printre stiri pentru a incerca sa inteleg despre ce initiativa este vorba. Niciuna insa nu facea referire la vreun proiect anume", a scris Robert Cazanciuc, vicepresedintele Senatului, pe pagina sa de Facebook.El a adaugat ca a sunat un expert in materia drepturilor minoritatilor, care l-a asigurat ca nu exista o astfel de prevedere, dar si ca a vorbit cu o persoana de la UDMR, care i-a explicat ca prevederile din proiect exista deja din 2001 in Legea administratiei publice locale, lege care permite folosirea limbii minoritatilor in localitatile unde sunt cel putin 20% minoritari."Cand ai umblat la ai tai prin Ardeal, ai vazut- Vazut, dara, cum sa nu vad!?, iar treaba-i posibilade cand Legea administratiei publice locale da voie la folosirea limbii minoritatilor in localitatile unde is cel putin 20% minoritari.Lamurit?!- Lamurit, ce sa mai zic!- Noo, servus!- Servus, mai Zoli!", reda Cazanciuc explicati primita de la UDMR.Vicepresedintele Senatului spune ca este vorba despre o initiativa a UDMR prin care se propune un text pentru Codul Administrativ identic cu cel in vigoare si care va fi respinsa."O veste buna: saptamana viitoare, Camera Deputatilor va constata paralelism cu textul Codului Administrativ in vigoare si, cu sprijinul PNL care l-a avizat alaturi de UDMR in Comisia de Sanatate din Senat, va respinge initiativa!", a transmis Cazanciuc.Senatul a adoptat tacit modificarea Codului Administrativ propusa de UDMR, care prevede ca autoritatile sunt obligate sa foloseasca limba minoritatilor in anumite zone.Vicepresedintele Senatului Romaniei, cu atributii de Presedinte, Robert Cazanciuc, va sustine declaratii de presa, luni, 4 mai 2020, la finalul sedintei Biroului permanent al Senatului, se arata intr-un comunicat al Senatului primit duminica la redactie.