Robert Cazanciuc e noul presedinte interimar al Senatului, dupa ce Titus Corlatean si-a anuntat retragerea

Potrivit lui Cazanciuc, Corlatean a anuntat in sedinta Biroului Permanent ca renunta la functia de presedinte al Senatului din motive personale, solicitand ca functia sa fie preluata de unul dintre vicepresedinti. L-a propus in acest sens pe Robert Cazanciuc.Noul presedinte al Senatului a pledat pentru dialog intre institutii, autoritati si intre grupurile parlamentare."Voi dialoga si colabora cu toate grupurile parlamentare, astfel incat legile trimise de Senat sa faca mai buna viata tuturor romanilor. E o preluare de atributii intr-un moment dificil pentru intreaga tara si, mai mult ca niciodata, avem nevoie sa stam in jurul mesei rotunde indiferent din ce partid provenim pentru a stabili prioritatile pentru tara, fara patima, fara orgolii. Trebuie sa ne asumam in momente dificile decizii care sa schimbe in bine viata romanilor", a afirmat Cazanciuc joi pentru Agerpres.Titus Corlatean anunta, la inceputul lunii februarie, ca este desemnat de conducerea Senatului, in urma demisiei lui Teodor Melescanu, sa exercite atributiile de presedinte al acestui for legislativ pana la alegerea unui nou presedinte.Teodor Melescanu a demisionat pe 3 februarie din aceasta functie, dupa ce, pe 22 ianuarie, Curtea Constitutionala a stabilit ca este neconstitutionala alegerea sa la conducerea Senatului.