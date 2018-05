Fotografia zilei: De la marmura lui Videanu la maglavaisul lui Negoita

Foto: Ziare.com

O sa spuneti ca suntem carcotasi, ca nimic nu ne convine - l-am criticat pe Adriean Videanu cand monta borduri de marmura in tot Bucurestiul, acum il criticam pe Robert Negoita ca a umplut Sectorul 3 cu "serpi roz" de ciment, care se scorojesc si se faramiteaza mai ceva ca bucata de branza, ori de cate ori se strica vremea mai tare. Totusi, prea am trecut de la o extrema la alta, de la borduri nemuritoare, la unele in coma aproape permanenta...Cam asa arata o farama de Bucuresti in anul de gratie 2018 (si asta nu la periferie, ci in buricul targului!), an cand aniversam Centenarul si ar trebui sa avem o capitala moderna si "gatita" de sarbatoare:Probabil inspirandu-se din mestesugurile practicate pe la 1918, primaria a decis sa peticeasca pe ici, pe colo, pe unde arata cel mai urat. Iata si cateva imagini inedite surprinse joi si vineri pe Calea Vitan, unde mai multi lucratori de la Sectorul 3 scliviseau de zor, cu bidinele si ciment, serpii roz montati de o parte si de alta a sinelor de tramvai.Insa e mult de lucru, pentru ca sunt kilometri intregi de borduri faramicioase in "curtea" administrata de liderul social-democrat.Anul trecut, primarul Robert Negoita era tare mandru de gaselnita sa, ba chiar a pus singur mana la treaba, desi lucrarile de reconditionare a bordurilor roz starneau nori de praf, ridicau pana la cer decibelii si generau numeroase semne de intrebare cu privire la costurile suplimentare facute din bani publici.