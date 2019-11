In timp ce anunta ca a castigat un teren retrocedat din Parcul IOR, desi e doar pe fond, Negoita a vandalizat un gard

Ziare.

com

Imediat dupa ce a anuntat castigarea procesului, edilul a luat un spray de graffiti si a dat cu el pe pancarta pe care scria ca acel teren este Proprietate Privata si ca a fost retrocedat de fostul primar Adriean Videanu . Apoi, Negoita a dezvelit o alta pancarta prin care se arata ca acel domeniu este al Primariei Sectorului 3, desi decizia este data pe fond."Avem hotarare judecatoreasca in procesul pe care l-am intentat noi, primaria Sectorului 3. Decizia spune asa: admite cererea de chemare in judecata si constata nulitatea absoluta a dispozitiei administrative numarul 4.333 din 18.05.2005 a primarului general al municpiului Bucuresti. Cele 12 hectare care au fost retrocedate ilegal in parcul IOR vor deveni domeniu public prin aceasta hotarare. Este pe fond", a declarat Robert Negoita.Edilul a transmis ca spera ca nu se va face contestatie."Sper din suflet sa aiba un minim de normalitate acesti indivizi si sa nu faca recurs. Am un mesaj pentru ei: 'Ticalosilor, sa stiti este vremea sa platiti'. In sensul in care astazi e zi de doliu ca incep sa platerasca. Dar pentru ca tot vor sa beneficieze de bani publici si de pomana nemeritata si sa se imbogateasca cred ca trebuie sa ne ocupam de ei si sa le asiguram in perioada urmatoare cazare si masa intr-un loc protejat pentru foarte multi ani.Nu pot sa nu spun si sa imi manifest nemultumirea ca le-am facut o plangere penala acum jumatate de an si pana la aceasta ora Parchetul nu m-a chemat sa dau o declaratie sa le spun ce stiu. Ma bucur totusi ca exista in aceasta tara instanta si judecatori corecti care fac dreptate. Cred ca nu doar eu, noi cu totii sa le purtam recunostinta celor care au avut curaj sa dea aceasta hotarare stiind cat de puternica este aceasta mafie", a punctat primarul sectorului 3.