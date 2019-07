Negoita a iesit nervos de la intalnirea cu Teodorovici: Am primit vorbe goale, vorbe in vant

Ziare.

Edilul a declarat ca Guvernul nu vrea sa aloce primariilor sumele de care au nevoie pentru a nu intra in faliment si spune ca promisiunile facute pana acum sunt doar vorbe goale."Promisiunile acestui guvern sunt vorbe goale, vorbe in vant. Care e valoarea lor? Zero! Nu sunt capabili sa isi respecte angajamentele. Eu nu am suportat si am iesit din sedinta", a relatat Negoita.Primarul Sectorului 3 recunoaste ca a venit cu mare suspiciune la intalnirea de azi, precizand ca nu intelege de ce este nevoie de atatea discutii pentru a primi banii pe care ii solicita.Totodata, Robert Negoita a spus ca afirmatia facuta luna trecuta, potrivit careia diferenta dintre oameni si vietati este ca oamenii au cuvant , se adevereste."Am venit cu mare suspiciune la intalnire. Nu inteleg de ce ne tot cheama la discutii. Stiti ca va spuneam ca diferenta dintre oameni si animale este ca noi avem cuvant. Vreau sa va spun cu mult regret ca acum este e cazul", a subliniat Negoita. Primarii din tara s-au intalnit din nou, miercuri, cu ministrul de Finante, Eugen Teodorovici , pentru a discuta despre problemele pe care le au cu banii.Primarul Capitalei, Gabriela Firea, si edilii de sectoare nu au fost chemati la discutii, motivul invocat de Teodorovici fiind, potrivit televiziunilor de stiri, ca intalnirea are loc cu reprezentantii Asociatiei Muncipiilor din Romania (AMR) si cei ai Asociaiei Oraselor din Romania (AOR), iar acestia nu fac parte din cele doua organizatii.Singurul edil din Bucuresti prezent la discutii a fost primarul Sectorului 3, Robert Negoita, care este presedintele AMR.Edilii spun ca in cazul in care nu le va fi suplimentat bugetul, multe primarii risca sa intre in faliment."Majoritatea oraselor nu reusesc sa suporte cheltuielile nici macar pentru trimestrul 3, nu au cum sa inchida anul, nu au bani sa suporte cheltuielile. Nu vor suferi primarii, ci oamenii din comunitatile locale.Am solicitat de ani de zile Guvernului bani pentru plata insotitorilor de handicap, bani pentru burse, bani pentru intocmirea actelor pentru atragerea fondurilor europene.Nici nu mai vorbim de bani pentru dezvoltarea comunitatilor locale, acesta e deja un vis. Noi nu putem sa guvernam in locul oamenilor politici, trebuie sa aratam ce avem nevoie", a declarat la Realitatea TV Ionel Chirita, presedinte executiv al Asociatiei Oraselor din Romania (AOR) si fost primar la Harsova.