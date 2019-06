Negoita crede in promisiunea Guvernului ca va da bani la primarii: Diferenta intre oameni si vietati este ca oamenii au cuvant

Ziare.

"Vreau sa le multumesc premierului si ministrului de Finante ca si-au facut timp sa stea de vorba cu noi. Avem un angajament ca sumele de care am fost vitregiti vor fi restituite la rectificare.Avem o promisiune. Atata vreme cat cotele au fost atat de modificate in ultimii doi ani, sper sa reusim ca aceste cote sa fie trecute in legea finantelor publice locale", a declarat Robert Negoita, primarul Sectorului 3, dupa o intalnire avuta la Guvern cu premierul Viorica Dancila si ministrul de Finante, Eugen Teodorovici.Intrebat ce se intampla daca, totusi, Guvernul nu isi va tine promisiunea si nu va aloca bani primariilor la rectificare, Negoita a spus ca, "daca plecam de la premisa ca nu avem cuvant, nu are rost sa ne mai vedem. Diferenta intre oameni si vietati este ca noi, oamenii, avem cuvant".Anterior, si Gabriela Firea anuntase ca Primaria Capitalei va primi banii necesari pentru a-si desfasura activitatea la rectificarea bugetara din luna iulie."Este trist sa nu ai bani. Asteptam rectificarea bugetara din iulie, vom primi sumele restante. Ce am discutat azi nu e pacaleala, promisiunea premierului este ferma", a precizat Firea.Primarul a spus din nou ca la PMB exista un deficit de 1 miliard de lei, dar crede ca dupa rectificarea din iulie problemele vor disparea."Dupa cum am spus, exista un deficit de 1 miliard de lei, dar ne vom echilibra. Am obtinut recent un imprumut pentru plata gazelor din aceasta iarna", a subliniat Firea.Saptamana trecuta, primarul general al Capitalei a afirmat ca institutia pe care o conduce se afla in "faliment nedeclarat" , alaturi de primariile de sector, fiindu-i necesar "urgent" un miliard de lei pentru a-si asigura activitatea."Eu sunt mult mai preocupata in acest timp de faptul ca atat Primaria Capitalei, cat si primariile de sector, cat si multe municipii si orase din tara au un buget mult mai mic decat cel care ni s-a promis si s-a prognozat, cand a fost unul pe hartie.Imi pare rau ca ai mei colegi primari m-au lasat singura anul trecut sa ma bat cu stiti dvs cine, pentru ca probabil unii s-au bucurat ca s-au taiat bani de la Primaria Capitalei, dar acum toti suntem in faliment nedeclarat. Sper ca macar de aceasta data sa fim uniti. Ceea ce se realizeaza cu banii de la primarie este doar in beneficiul cetatenilor", a sustinut Firea.Intrebata ce inseamna "faliment nedeclarat", Firea a replicat ca la o astfel de situatie se ajunge "in momentul in care nu mai poti sa iti asiguri functionarea, activitatea curenta, sa iti platesti subventiile pentru utilitatile publice, sa tii facturile neinregistrate, ca sa nu intri pe arierate".