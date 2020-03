Primarul Negoita vrea sa faca doua pasaje subterane pe soseaua Mihai Bravu - proiect de 350 de milioane de lei

Ziare.

com

"Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii", prevede proiectul de hotarare adoptat.Potrivit referatului de aprobare, initativa vizeaza cresterea atractivitatii si sigurantei deplasarilor rutiere si pietonale si are ca obiectiv principal cresterea mobilitatii urbane prin fluidizarea traficului auto in intersectiile dintre soseaua Mihai Bravu cu Calea Dudesti - bd. Camil Ressu si Calea Vitan si decongestionarea traficului rutier cu precadere pe relatia Calea Dudesti - bd. Camil Ressu si Calea Vitan.Modernizarea infrastructurii rutiere presupune, totodata, lucrari de deviere a tuturor retelelor subterane din amplasament, care intra in incidenta cu obiectivul proiectului. Pe amplasamentele destinate construirii obiectivului de investitii exista toate tipurile de utilitati ce vor trebui relocate, astfel incat sa se asigure eliberarea amplasamentelor necesare demararii lucrarilor pentru pasajele rutiere subterane si pasajul pietonal subteran."Pentru realizarea acestor deziderate a fost intocmita documentatia tehnico-economica prin care s-a descris situatia existenta, caracteristicile principale, costurile estimative si principalii indicatori tehnico-economici la valoarea totala de 347.506.755,23 lei inclusiv TVA", conform referatului.Inainte sa se treaca la vot, consilierul local USR Liviu Malureanu a afirmat ca municipalitatea ar trebui sa se ocupe de astfel de investitii, care ar trebui sa fie suportate din bugetul Primariei Capitalei sau macar aceasta sa aloce o parte din bani."Stiu ca era un proiect de largire a Caii Dudesti, care tinea tot de Primaria Generala. Noi o sa largim acum - sa zicem - un sfert din proiectul acela (...) de ce nu se poate o colaborare cu Primaria Generala? (...) Pe langa asta, o sa stricati tot ce ati facut acolo - pavele, ati plantat copaci in fata Primariei", a spus consilierul local USR Ionel Moldoveanu.Consilierul local PNL Inocentiu Voinea a avut aceeasi pozitie.Si consilierul PMP Cristian Petrescu a spus ca de aceste pasaje prevazute din proiect o sa beneficieze nu numai locuitorii Sectorului 3, ci si toti bucurestenii si alti cetateni din afara Capitalei si ca Sectorul 3 face treaba celor de la PMB. "Le facem nu numai treaba, ci si cheltuim banii Sectorului 3 pentru restul lumii", a afirmat Petrescu.Edilul Sectorului 3, Robert Negoita, a declarat ca aceste lucrari trebuiau facute demult de Primaria Capitalei."Sper sa gasim modalitatea ca macar Primaria Generala sa suporte costurile proprii cu devierea liniei de tramvai, cu semaforizarea, devierea retelei de RADET (...) Sunt foarte bucuros ca avem acea hotarare de Consiliu General de anul trecut prin care ne da voie sa intervenim pe zona administrata de Primaria Generala, in speta bulevardele despre care discutam", a adaugat Negoita.