Primarul Robert Negoita s-a suparat pe bucurestenii care lupta sa salveze Parcul Brancusi: Sa nu va dea Dumnezeu ceea ce faceti!

De ce s-a demolat Parcul Brancusi

Primaria Sectorului 3 refuza sa spuna clar cum ar fi incercat sa salveze parcul

Primaria Sectorului 3 susine ca nu are informatii cu privire la vreun litigiu privind titlul de proprietate al Mariei Cocoru pentru terenul din Parcul Brancusi

Parte din declaratia sefei Departamentului Juridic al Primariei Sectorului 3, la sedinta de Consiliu Local de pe 29 mai. Captura video: Facebook/Salvati Parcul Brancusi

Robert Negoita, catre oamenii care ii cer implicare: Sa nu va dea Dumnezeu ceea ce faceti!

Parte din discursul critic al lui Robert Negoita la adresa cetatenilor sectorului 3, la sedinta de Consiliu Local de pe 29 mai. Captura video: Facebook/Salvati Parcul Brancusi

Negoita, despre promisiunile PMB: MAi bine vorbim despre ce poate face Sectorul 3

Ziare.

com

Fara nicio explicatie, la inceputul lunii aprilie, angajatii Primariei Sectorului 3 au inceput sa demonteze leaganele si toboganele din Parcul Brancusi (situat in zona Titan, vizavi de Parcul IOR) . Ulterior, muncitorii au strans covorul antitrauma. Iar in cele din urma - chiar in saptamana dinaintea Pastelui - in parc a intrat un exvacator pe care scria "I love Sector 3" si care a inceput sa sparga aleile.Uluiti, oamenii din zona au intrebat la Primaria Sectorului 3 de ce li se darama parcul. Li s-a raspuns, in doi peri, ca o parte din terenul parcului e proprietate privata, care trebuie eliberata de urgenta. Nemultumiti de raspuns, oamenii cerut sprijinul consilierilor USR si au organizat o serie de proteste. Ba, unii au inceput sa faca de planton in parc si chiar sa se aseze in fata excavatorului, in incercarea de a opri distrugerile.In prima faza, eforturile oamenilor n-au fost incununate de succes. Demolarea a continuat, iar primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a refuzat in permanenta sa vina in parc si sa le explice oamenilor clar de ce a dispus distrugerea spatiului de agrement.In cele din urma, Gabriela Firea le-a promis bucurestenilor din zona ca va cauta o solutie pentru salvarea parcului. Ulterior, nici primarul general n-a mai spus, insa, nimic in legatura cu acest subiect.In aceste conditii, in lipsa oricarei certitudini, o mana de bucuresteni - purtati ca de la Ana la Caiafa intre Primaria Generala si cea a Sectorului 3 - incearca sa inteleaga daca autoritatile sunt intr-adevar de partea lor si lupta pentru reamenajarea parcului sau daca dimpotriva, doar lasa timpul sa treaca, in defavoarea interesului public.In 2011, Sorin Oprescu - pe atunci primar general al Capitalei - i-a retrocedat Mariei Cocoru o suprafata de 14.310 metri patrati din Parcul Brancusi. Inca de la acel moment, terenul a devenit proprietate privata. Cu toate astea, ani la rand, bucurestenii s-au putut bucura, in continuare, de parcul amenajat pe respectiva suprafata.Anul trecut, insa, Maria Cocoru, prin mandatarii sai, a dat in judecata Primaria Sectorului 3, solicitand despagubiri de 643.377 euro, pe motiv ca administratia locala o lipseste, incepand cu anul 2015, de dreptul de folosinta a suprafatei de 14.310 metri patrati din Parcul Brancusi.Primul termen in acest dosar a fost stabilit, la Tribunalul Bucuresti, pentru data de 9 septembrie.Primaria Sectorului 3 n-a mai asteptat, insa, judecarea procesului, ci a demolat parcul inca din aprilie, in ciuda protestelor bucurestenilor al caror confort zilnic depindea de existenta lui.De ce s-a grabit primaria sa demoleze, in loc sa-i lase pe bucuresteni sa se bucure de parc, macar pana la toamna? Cel mai probabil, de teama sa nu plateasca despagubiri. Maria Cocoru a castigat deja in spete similare impotriva Primariei Sectroului 3 si incearca sa oblige primaria sa ii plateasca daune.Inca dinainte de Pasti,a mers la sediul Primariei Sectorului 3, pentru a-l intreba pe primarul Robert Negoita ce masuri concrete a luat pentru salvarea parcului. Cu alte cuvinte, am vrut sa aflam daca primaria de sector a contestat titlul de proprietate al Mariei Cocoru sau daca a incercat - prin alte cai legale - sa reintre in posesia terenului retrocedat pe care se afla parte din parc.Primarul a refuzat atunci sa ne primeasca. Ulterior, la telefon, ne-a spus ca nu stie pe dinafara speta si ca detalii despre acest proces cu Maria Cocoru ar trebui sa cerem in scris, de la primarie.Zis si facut. Am solicitat, in scris, printre altele, Primariei Sectorului 3 se ne spuna ce actiuni legale a intreprins pentru a mentine destinatia de parc a suprafetei retrocedate catre Maria Cocoru. In plus, am intrebat daca Maria Cocoru a dobandit vreo decizie definitiva si irevocabila a instantei care sa o indreptateasca sa primeasca bani de la Primaria Sectorului 3 pentru ingradirea dreptului la proprietate asupra suprafetei din Parcul Brancusi.Desi a formulat un raspuns la solicitarea noastra, Primaria Sectorului 3 n-a raspuns, punctual, la intrebari, ci doar ne-a comunicat o serie de informatii pe care, probabil, le-a considerat a fi mai relevante decat cele pe care le solicitasem.In schimb, intr-un raspuns formulat la solicitarea Asociatiei Salvati Bucurestiul, Primaria Sectorului 3 a raspuns clar:Cu toate asta, directorul Directiei Juridice a Primariei Sector 3, Roxana Cirstea, a declarat in cea mai recenta sedinta de Consiliu Local a Primariei Sectorului 3 ca institutia a contestat dreptul de proprietate al Mariei Cocoru.Care sa fie adevarul? A contestat sau nu primaria de sector dreptul de proprietate al Mariei Cocoru pentru suprafata din Parcul Brancusi? Si daca da, de ce nu ofera, in scris, informatii complete cu privire la acest aspecte, multumindu-se sa faca doar declaratii sporadice?E greu de inteles, in conditiile in care, printr-un simplu comunicat de presa, Primaria Sectroului 3 ar fi putut oferi de mult informatii complete cu fiecare etapa a eforturilor intreprinse in vederea recastigarii suprafetei retrocedate din parcul Brancusi.Bucurestenii care si-au propus sa salveze Parcul Brancusi nu au o misiune usoara. Pe de o parte, primarul Robert Negoita sustine ca face deja tot ce ii sta in putinta pentru parc, dar in cele mai multe cazuri refuza sa explice despre ce actiuni ar fi vorba.In plus, edilul Sectorului 3 se considera nedreptatit de insistentele cetatenilor, sustinand ca este tinta unorsi lipsiti de. Asa se face ca - la cea mai recenta sedinta de Consiliul Local - in loc sa explice clar ce a facut pentru parc - referindu-se la dosare si documente pe care si cetatenii sa le poata consulta - Negoita a tinut mai multe discursuri in care le-a reprosat oamenilor ca il trateaza incorect.Pentru a vedea toate declaratiile in aceeasi nota ale primarului Sectorului 3, puteti viziona intregul fragment al sedintei de Consiliu Local privitor la situatia parcului , postata pe retelele de socizalizare de cetateni.Primaria Generala, pe de alta parte, sustine ca ar vrea sa se implice mai mult in rezolvarea problemei. Pana acum, insa, n-a facut-o decat la nivel declarativ.Spre exemplu, parte dintre bucurestenii care lupta pentru parc au spus ca - in cursul unei intalniri de lucru de pe 25 aprilie - consilierii Gabrielei Firea au promis ca distrugerea parcului va inceta deindata. Cu toate astea, dupa numai o zi, excavatorul a inceput din nou sa rascoleasca parcul.Ulterior, PMB a promis ca va colabora cu Primaria Sectorului 3 pentru a gasi solutia optima pentru a o expropria pe Maria Cocoru si pentru a reamenaja Parcul Brancusi. Daca o va si face, intr-adevar, ramane de vazut.Intrebat de cetateni daca Primaria Sectorului 3 a fost contactata de PMB pentru rezolvarea situatiei Parcului Brancusi, Robert Negoita a evitat sa raspunda. In plus, a declarat ca discutia cu cetatenii devine din ce in ce mai complicata si ca este foarte dificil sa duca dialogul intr-o zonaConcret, Robert Negoita sustine ca i-a propus pana acum Mariei Cocoru sa faca un schimb de terenuri, oferindu-i o alta suprafata din zona. Cocoru nu ar fi acceptat, insa, schimbul.Intrebat, din nou, de oameni daca a fost contactat de PMB cu privire la parc, Negoita a raspuns ca, indiferentar fi interlocutorul sau, discutia ar fi mai simpla daca s-ar limita la ceea ce poate face primaria de sector. Sa intelegem de aici ca printre lucrurile pe care Primaria Sectorului 3 le poate face nu se numara si colaborarea cu PMB? E greu de de spus, mai ales ca Robert Negoita a evitat sa dea orice detaliu privind aceasta colaborare.Marea problema este ca - dupa o luna in care au depus eforturi sustinute, discutand cu autoritati, strangand semnaturi si protestand - bucurestenii din Sectorul 3 tot n-au reusit inca sa afle daca autoritatile au facut ce trebuia pentru salvarea parcului si daca acesta va mai fi vreodata reamenajat. Asta, cu toate ca sunt cetateni care platesc taxe si impozite si care au dreptul legal sa afle tot ce vor despre modul in care este administrat acest oras.