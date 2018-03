Robert Negoita anunta concedieri dupa maririle de salariu: Am crescut lefurile si trebuie sa luam masuri

Ziare.

com

Edilul a precizat, totusi, ca maririle salariilor erau necesare pentru a atrage specialisti in institutie."La Primaria Sectorului 3, am militat si am reusit sa acordam salarii marite, corecte, angajatilor. In special celor din departamentele cheie, unde nu reuseam sa atragem specialisti, fiindca nu puteam concura cu mediul privat. Majorarea salariala atrage si cresterea performantei. Cine isi imagina ca va presta aceeasi munca, dar pe un salariu net superior, si-a format o impresie gresita", a scris Robert Negoita pe Facebook Acesta a precizat ca "grija in cheltuirea banului public nu este o lozinca de enuntat in dezbateri, ci ar trebui sa fie o preocupare reala, ceea ce, la Primaria Sectorului 3, se si intampla. Iar astazi, datorita faptului ca am crescut lefurile, trebuie sa luam o serie de masuri, astfel incat, bugetul de salarii sa nu afecteze bugetul de investitii".Astfel, primaria a demarat o analiza ampla, la finalul careia vor sa vada ce numar de angajati este necesar, pe fiecare structura, si unde se impune sa facem reduceri."Desigur, fara ca activitatea sa fie afectata in vreun fel. Dimpotriva, scopul este de a decide cum putem eficientiza activitatea, astfel incat sa crestem randamentul la nivelul institutiei, la nivelul tuturor departamentelor si structurilor. Eficienta si performanta trebuie sa ramana obiectivele principale ale Primariei Sectorului 3", a incheiat edilul.Precizam ca potrivit unor informatii primite de, Robert Negoita ar fi informat conducerea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3 ca personalul va fi redus cu 50%. Contactati de Ziare.com, reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3 au evitat sa ne confirme sau infirme informatia si ne-au spus ca ne vor contacta ei. De la Primaria Sectorului 3 nu primit inca un raspuns la solicitare.Citeste si Guvernul da voie primariilor sa-si foloseasca excedentele pentru plata salariilor. Cum vor fi afectati cetatenii Amintim ca si primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, a declarat recent pentru Ziare.com ca cel putin 30% din angajatii din primarie sunt angajati degeaba."In fiecare luna, atunci cand semnez platile de salarii, ma doare sufletul sa vad ca oameni care muncesc mult mai mult in mediul privat castiga jumatate cat un angajat al primariei care imi rupe usa la ora patru si, in rest, jumatate din timp probabil sta pe Internet sau nu isi face treaba. Nu spun ca toti fac acest lucru, dar va garantez ca in autoritatile locale din Romania cel putin 30% dintre angajati sunt angajati degeaba", ne-a spus edilul.