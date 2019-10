Robert Negoita: Din 1 ianuarie 2020 nu vom avea bani de salarii

Ziare.

"Este esential ca acele cote pe care le avem in Legea bugetului pentru acest an sa fie trecute in Legea finantelor publice locale, pentru ca vedeti si dumneavoastra pe conjunctura aceasta, pe care ieri tocmai a cazut Guvernul, sa vedem cand vom avea un guvern investit si bugetul daca nu se va aproba pana la 31 decembrie acest an, ceea ce pe aceasta conjunctura este putin probabil, de la 1 ianuarie primariile vor ramane pe 41,7%, adica foarte rau, nu vom avea bani de salarii, adica va fi foarte, foarte greu si mai ales ca este in plina iarna in ianuarie si februarie", a declarat, vineri, Robert Negoita.Potrivit presedintelui AMR, mai multi primari din tara sunt ingrijorati ca nu mai pot plati salariile angajatilor din 1 ianuarie 2020."Este o realitate. De exemplu, sunt multi colegi care au relatat cu cifre faptul ca pe prevederile Legii finantelor publice locale nu avem bani de salarii. Da? Deci repet - avem doua variante acceptabile: fie bugetul de stat este aprobat inainte de 31 decembrie 2019, ceea ce este putin probabil, altfel trebuie ca in Legea finantelor publice locale sa fie scrise cotele care sunt in vigoare anul acesta prin Legea bugetului", a spus Negoita.Primarul Robert Negoita spera sa fie investit cat mai repede un nou guvern si sa fie adoptat bugetul."Astazi am vazut ca exista consultari. Speram ca in urma consultarilor sa se desprinda o prioritate, astfel incat sa avem o propunere de prim-ministru, sa avem un guvern investit in Parlament, care sa fie valid si sa poata sa aiba o propunere de buget. Asta e varianta cea mai corecta.Dar exista si varianta de rezerva, ca in Parlament sa se faca o modificare a Legii 273, Legea finantelor publice locale, unde sa se scrie aceste procente, pentru ca la ora asta procentul este de 41,7%, modificat prin Legea bugetului de stat din 2019.In Legea finantelor publice locale, procentul pentru primarii din impozitul pe venit este de 41,7%. Din cauza modificarilor fiscale pe care le-a facut Guvernul acum un an, cand a scazut impozitul pe venit de la 16% la 10%, noi am avut o pierdere de 38% din venituri.Pentru a compensa, nu total, ci macar partial aceasta pierdere de venit, a fost crescuta cota de la 41,7% la 60%, dar aceasta crestere a fost in Legea bugetului care se limiteaza anul acesta pana la 31 decembrie. De la 1 ianuarie, revenim pe cota de 41,7%", a explicat presedintele AMR.Negoita a amintit ca in primele trei luni din acest andin Bucuresti."Pe primele doua luni ale anului, adica chiar primele trei luni ale anului, din cauza ca bugetul a fost aprobat foarte tarziu, noi cel putin la Primaria Sectorului 3, dupa ce am redus schema de personal cu peste 300 de persoane, adica am redus drastic schema de personal si asa am ramas fara bani de salarii", a aratat primarul Robert Negoita.Intrebat de jurnalisti daca ia in calcul sa reduca din nou schema de personal la primaria pe care o conduce, din ianuarie 2020, Robert Negoita a raspuns: "Speram ca acest lucru sa nu se intample si sa nu reeditam pentru ca, iata, din nefericire avem aceasta experienta la noi, in Bucuresti.Pe sectoare lucrurile sunt mult mai grave, pentru ca noi luam 20% din impozitul pe venit pe Legea finantelor publice, fata de 50% pe actualul model."Robert Negoita alaturi de alti primari ai municipiilor resedinta de judet din tara participa vineri, la Sibiu, la sedinta Comitetului Director al Asociatiei Municipiilor din Romania.Guvernul va aproba in urmatoarea sedinta alocarea sumelor necesare pentru unitatile administrativ-teritoriale pentru continuarea investitiilor, plata facturilor si a altor cheltuieli necesare pentru a functiona, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, la finalul reuniunii de vineri a Cabinetului.Potrivit unor surse guvernamentale, urmatoarea sedinta a Executivului ar urma sa aiba loc lunea viitoare.