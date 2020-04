Robert Negoita si iubita sa, amendati cu cate 10.000 de lei dupa escapada in Parcul IOR, in plina stare de urgenta

Ziare.

"Avand in vedere imaginile difuzate ieri, 19.04.2020, in spatiul virtual, facem urmatoarea precizare: Politia Capitalei s-a sesizat din oficiu, iar cele doua persoane au fost sanctionate contraventional, pentru incalcarea prevederilor Ordonantelor Militare, cu suma de 10.000 lei fiecare", a transmis, luni, Politia Capitalei.Primarul Sectorului 3 Robert Negoita a postat, luni dimineata, o imagine cu el pe teren, la santierul parcarii subterane de pe Bulevardul Decebal, dupa ce, cu o zi in urma, prezenta sa pe bicicleta alaturi de partenera, in Parcul IOR, desi parcurile sunt oficial inchise, a provocat critici vehemente, iar explicatiile conform carora verifica mentenanta parcului nu au parut sa convinga.Amintim ca in ziua de Paste o bucuresteanca a fost cea care a postat pe retelele de socializare imagini cu Robert Negoita, in pantaloni scurti, pedaland pe aleile din parcul IOR. Edilul nu se plimba singur si avea pe bicicleta un bagaj pe care bucuresteanca l-a considerat cos pentru picnic.Aceasta a spus ca l-a intrebat pe Robert Negoita de ce se plimba prin parc, in conditiile in care acest lucru este ilegal. Iar edilul de sector i-ar fi raspuns ca o face in interes de serviciu, ca sa verifice daca totul este in regula in IOR.Femeia sustine ca, ulterior, un jandarm i-a spus ca Negoita avea la el declaratie pe proprie raspundere si ca politistii locali nu-i vor face oricum nimic, de vreme ce el insusi e primar si are Politia locala in subordine.Ulterior, Robert Negoita a postat la randul sau pe retelele de socializare un mesaj prin care a transmis ca, intr-adevar, s-a dus cu bicicleta in IOR, dar in interes de serviciu.Si ca, de fapt, cosul de picnic ar fi fost o sacosa cu paine uscata, pe care o luase ca sa hraneasca pasarile.In schimb, alti bucuresteni au atras atentia ca nici cand parcul nu e inchis pe acolo nu este voie sa se mearga cu bicicleta, de anul trecut, din decizia primariei conduse de Negoita. Amenda pentru cei care incalca dispozitia primariei e de 500 de lei.