Robert Negoita mai vrea un mandat la Sectorul 3, dar cel mai probabil nu va candida pentru PSD

Primarul Sectorului 3 isi doreste normalitate in PSD."Ce s-a intamplat si se intampla in continuare in partid este o chestiune care ma face sa nu fiu foarte optimist", a spus insa Negoita."A fost o chestiune publica faptul ca au criticat suspendarea pe care tot dansii au dat-o, din presa am aflat, am gandit la chestiunea asta, este partidul din care am facut parte o lunga perioada, aici m-am format in politica, am avut multe de invatat, din nefericire multe din categoria ce nu ar trebui sa fiu si ce nu ar trebui sa fac, dar si din categoria aspectelor pozitive.La fel de adevarat este ca, in ultimii ani, asa cum am spus, am avut parte de foarte multe dezamagiri. Aproape ca nu gasesc un argument sau un moment de satisfactie pe care sa il fi trait datorita apartenentei la acest partid. De aceea, am spus: ok, de acord, am fost invitat, multumesc pentru invitatie.Suntem hotarati sa promovam normalitatea? Am vazut ca s-au facut speculatii ca vezi doamne preiau mesaje de la prezidentiale. Sa stiti ca nu este tocmai adevarat. Chiar i-am spus si domnului presedinte ca pe mine m-a atins foarte mult cu acest mesaj.Eu vorbesc de normalitate si de normalizarea societatii si a tarii mult inainte de campania prezidentiala. Este un obiectiv in care chiar cred. Daca au facut studiu de piata atunci cand si-au ales mesajul, pot sa spun ca am facut parte dintre cei care militeaza cat se poate de activ si cat de poate de ferm acest obiectiv", a declarat Robert Negoita, miercuri seara, la Digi24.Intrebat ce inseamna nomalitate la PSD, Negoita a spus: "Asta e greu, normalitate la PSD. Ce ne-a aratat pana acum, nu e cazul sa vorbim despre asta ca nu avem deloc exemple de normalitate, asa cum s-ar vedea ea in mod principial.Eu fac opozitie in partid de cand a ajuns Liviu Dragnea presedinte, chiar daca initial l-am sustinut (...) Cand mi-am dat seama ca are un mod ticalos de a conduce mult inainte de a ajunge PSD la guvernare pentru ca nu a fost niciodata, eu am trecut in opozitie. Colegii de partid stiu bine pozitia mea din interior. O perioada lunga de timp eu mi-am spus punctul de vedere in partid".Robert Negoita a mai fost intrebat de ce Mircea Ciolacu nu se distanteaza de Liviu Dragnea si Viorica Dancila."Atunci cand am semnat acea scrisoare prin care am cerut ca Liviu Dragnea sa plece, Marcel Ciolacu a semnat in primii 10 si nu doar ca a semnat, dar nu a facut ca domnul Fifor, dupa ce a semnat si sa vada ca lucrurile ies altfel decat s-ar fi asteptat sa spuna ca nu a semnat dumnealui, ceea ce mi se pare o mare mizerie.Adica un om cu o minima normalitate nu face asa ceva nici daca traieste 50 de vieti, ce a facut Mihai Fifor. Nu, Marcel Ciolacu, cu tot respectul din punctul asta de vedere, si-a asumat chestiunea pana la capat si, atunci cand a supus la vot, din ce retin eu a facut parte din cei care in fata lui Liviu Dragnea a votat asa pentru excluderea lui din partid.Adica am fost, totusi, o mana de oameni care am avut sistemul hidraulic, am avut taria de caracter sa aratam ca suntem decisi intr-o anumita directie. Ce s-a intamplat si se intampla in continuare in partid este o chestiune care ma face sa nu fiu foarte optimist", a fost raspunsul edilului.Intrebat, de asemenea, daca ar fi toata lumea fericita in cazul in care Ciolacu se distanteaza, Negoita a spus: "Probabil ca nu, dar credeti-ma ca nu este un subiect care sa ma intereseze. Stiti cat de mult ma intereseaza pe mine cat de fericiti sunt acei paraziti din interiorul partidului, care vor sa ajunga la cel mai inalt nivel si de care partidul, daca nu scapa, nu are nici cea mai mica sansa, este condamnat la disparitie", a precizat Robert Negoita.Edilul spune ca acesti oameni despre care a vorbit sunt din aceeasi categorie cu Dragnea si Dancila."Sunt din aceeasi categorie. Adica oameni mici, fara caracter, fara niciun proiect, a caror prezenta nu este justificata niciodata in varful vreunei structuri, indiferent ce fel de structura este ea. Daca acea structura este si un partid politic care creeaza riscul sa conduca tara, este cu atat mai grav. Dar nu as merge foarte mult in zona de speculatii. Cred ca pentru a ma implica in vreo structura, in primul rand trebuie sa cred in obiective", a spus Negoita.Robert Negoita a mai spus ca a plecat de multe ori "cu lehamite" de la sedintele de partid."Nu aveti nicio idee de cate ori am plecat de la sedintele de partid cu un sentiment de lehamite ca sa nu zic scarba de ce se intampla acolo. Cerandu-mi scuze in acelasi timp doar pentru acest partid cu speranta. Ce se intampla in ultimul timp...", a spus Negoita.Robert Negoita a mai precizat ca va candida pentru un nou mandat pe primar al Sectorului 3 al Capitalei, iar "probabilitatea e foarte mare" sa candideze independent.