Robert Negoita se poate intoarce in PSD. CEx i-a anulat suspendarea

"Am suspendat sau am anulat decizia de suspendare a dl Robert Negoita.Din acest moment, decizia ii apartine daca vine in partid si va dori sa candideze din partea PSD, cum a facut-o si data trecuta pentru Sectorul 3", a declarat Ciolacu. Primarul Sectorului 3 a fost suspendat din PSD la primul CEx al partidului sub sefia Vioricai Dancila, in iulie 2019. Robert Negoita a fost suspendat timp de 6 luni pentru criticile aduse, in repetate randuri, premierului si Guvernului, acuzand ca administratiile locale au probleme financiare din cauza Executivului.