MAI: 4.450 de condamnati se sustrag executarii pedepsei. Turcescu: Am avea nevoie de inca trei penitenciare precum Jilava

"Sunt 4.450 de persoane condamnate care se sustrag executarii pedepsei cu inchisoarea! Dintre acestea, 350 de persoane sunt urmarite la nivel national, iar 4.100 la nivel international.Aici sunt retelele de trafic de carne vie, de droguri si multe altele. Aici e dovada putreziciunii din statul roman! Sunt 1.363 de infractori aflati in libertate care au fost condamnati pentru crime, violuri, vatamari corporale grave, tilharii, maltratare de minori, trafic de carne vie, sechestrari de persoane", a scris Robert Turcescu pe Facebook Deputatul face o comparatie cu penitenciarul Jilava pentru a apara cat de mare este numarul in cauza."Ca sa aveti un ordin de marime, la penitenciarul Jilava sunt incarcerati in jur de 1.350 de detinuti. Daca ar fi dusi in arest si cei 4.450 de condamnati care se sustrag executarii pedepsei, ar mai fi nevoie de cel putin trei penitenciare precum Jilava!", a punctat Turcescu.