Federer, Nadal si Murray, premiati de ATP

Nadal, care a primit deja trofeul pentru numarul unu mondial la finalul sezonului 2019 la Turneul Campionilor, si-a adjudecat si premiul Stefan Edberg pentru sportivitate, pentru al doilea an consecutiv si al treilea in total, in urma voturilor jucatorilor din circuit, potrivit site-ului oficial al ATP.Fostul lider mondial Andy Murray, care a fost operat in ianuarie la sold, a fost votat revenirea anului, dupa ce a obtinut titlul in proba de dublu la Queen 's Club si pe cel de simplu la Antwerp.Italia a obtinut doua trofee, prin Matteo Berrettini si Jannik Sinner, primul fiind desemnat jucatorul cu cel mai mare progres in 2019, dupa ce a ajuns pe locul 8 in lume si s-a calificat la Turneul Campionilor, in timp ce Sinner (18 ani) a fost revelatia anului gratie titlului obtinut la Next Gen ATP, care l-a propulsat pe locul 78 in lume.Federer a fost recompensat cu premiul de Favoritul Fanilor, la dublu acesta revenind gemenilor Bob si Mike Bryan, pentru a 14-a oara.Francezul Gilles Cervara, care l-a ghidat pe rusul Daniil Medvedev la cel mai bun sezon in circuitul ATP, cu 59 de victorii si 9 finale in 2019, a fost ales de colegii sai cel mai bun antrenor al anului.Perechea anului a fost cea a columbienilor Juan Sebastian Cabal si Robert Farah, in timp ce sud-africanul Kevin Anderson a primit premiul Arthur Ashe, pentru implicarea in cauze umanitare.