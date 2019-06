Federer se califica in semifinale la Roland Garros dupa un meci de mare lupta

Ziare.

Elvetianul a avut insa mari emotii in duelul cu Stan Wawrinka, de care a trecut greu, in patru seturi.Scorul final a fost 7-6 (4), 4-6, 7-6 (5), 6-4, partida durand trei ore si 40 de minute.Mai departe, in semifinale, Roger il va infrunta pe poate cel mai bun jucator din istorie pe zgura, spaniolul Rafa Nadal.M.D.