Federer si Nadal au facut spectacol in fata a peste 50.000 de spectatori

Meciul dintre cei doi s-a disputat pe un stadion de fotbal, iar Federer s-a impus in trei seturi.6-4, 3-6, 6-3 a fost scorul intalnirii disputate, insa, la o intensitate mai redusa.Toate incasarile de la "The Match in Africa", aproximativ 3,2 milioane de euro, vor merge catre fundatia lui Roger Federer, care se ocupa cu promovarea tenisului in tari mai slab dezvoltate.Organizatorii sustin ca au primit 200.000 de cereri de bilete pentru aceasta intalnire demonstrativa!I.G.