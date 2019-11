Federer a castigat un meci la care au asistat peste 40.000 de spectatori, record pentru tenis

Ziare.

Potrivit organizatorilor, nu mai putin de 42.517 persoane au asistat la aceasta confruntare, care a avut loc pe un teren special amenajat in Plaza de Toros din capitala mexicana, numar record de spectatori pentru o partida de tenis.Precedentul record la un meci demonstrativ se inregistrase la Bruxelles, pe 8 iulie 2010, cand 35.681 de spectatori au asistat, pe Stade Roi-Baudoin, la meciul demonstrativ dintre Kim Clijsters si Serena Williams, meci castigat cu 6-3, 6-2 de belgianca."Ati fost un public minunat, nu am cuvinte sa va multumesc", a spus la final, vizibil emotionat, Federer, care a fost sustinut frenetic din tribune de spectatori.Si Zverev a fost aplaudat indelung de cei prezenti, el primind si un tricou al nationalei Mexicului.Cei doi jucatori de tenis au mai sustinut doua meciuri demonstrative in America de Sud, in Chile si Argentina, ultima partida de acest fel urmand sa aiba loc duminica seara la Quito, capitala Ecuadorului.