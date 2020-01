Federer ajunge in semifinale la Australian Open dupa un "sfert" nebun, in care a salvat 7 mingi de meci!

Federer finds a way 🇨🇭@rogerfederer saves seven match points to def. Tennys Sandgren 6-3 2-6 2-6 7-6 (8) 6-3 and reach the #AusOpen semifinals for the 15th time.#AO2020 pic.twitter.com/B3Biy3q1Ez - #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020

Tenismenul elvetian a fost pe punctul de a fi eliminat de jucatorul aflat pe locul 100 in clasamentul ATP, Tennys Sandgren, insa a revenit fantastic si ajunge pentru a 15-a oara in cariera in penultimul act al Grand Slam-ului de la Antipozi.6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (8), 6-3 a fost scorul intalnirii dintre Federer si Sandgren, care a durat trei ore si 28 de minute.In setul patru, tenismenul din SUA a avut trei mingi de meci la scorul de 5-4 si alte patru mingi de meci in tie-break!"M-a deranjat piciorul, insa n-am vrut sa renunt. Imi pare rau pentru Sandgren, dar am fost chiar norocos", a spus Federer dupa meci, pentru Eurosport.Mai departe, in semifinale, Federer il va intalni pe castigatorul "sfertului" dintre Novak Djokovic si Milos Raonic.I.G.