Federer, amendat de organizatorii de la Australian Open

Tenismenul elvetian a fost amendat cu 2.700 de euro pentru ca a injurat in setul trei al meciului castigat greu cu tenismenul american.Fedex a fost reclamat arbitrului de scaun de catre unul dintre arbitrii de linie.Roger Federer s-a calificat, marti, in semifinalele de la Australian Open dupa un meci in care a salvat nu mai putin de 7 mingi de meci!Tenismenul elvetian a fost pe punctul de a fi eliminat de jucatorul aflat pe locul 100 in clasamentul ATP, Tennys Sandgren, insa a revenit fantastic si ajunge pentru a 15-a oara in cariera in penultimul act al Grand Slam-ului de la Antipozi.6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (8), 6-3 a fost scorul intalnirii dintre Federer si Sandgren, care a durat trei ore si 28 de minute.In setul patru, tenismenul din SUA a avut trei mingi de meci la scorul de 5-4 si alte patru mingi de meci in tie-break!I.G.