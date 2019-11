Federer l-a eliminat pe Djokovic de la Turneul Campionilor: Cine va incheia anul pe primul loc in clasamentul ATP

Ziare.

Invinsi de Dominic Thiem, Federer si Djokovic s-au duelat joi seara in Grupa Bjon Borg pentru un loc in semifinalele ultimului turneu ATP al anului.Infruntarea a fost lipsita de drama, Federer impunandu-se in doua seturi, scor 6-4, 6-3.A fost prima victorie pentru elvetian in fata lui Nole din 2015 incoace.Eliminarea lui Novak Djokovic inseamna si ca Rafael Nadal nu mai poate fi depasit in acest an in fruntea clasamentului ATP.In grupa cealalta, Stefanos Tsitsipas a obtinut deja calificarea, iar Nadal si Zverev se lupta pentru celalalt loc calificant.9 milioane de dolari sunt premiile totale la Turneul Campionilor 2019.I.G.